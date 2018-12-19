EYYÜBİYE BELEDİYESİNDEN GENÇLERE KİTAP DESTEĞİ

Soru Bankası ve Yardımcı Kaynak Kitapları Dağıtıldı

100 Bin Adet Kitap Dağıtımı Yapıldı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, göreve geldiği andan itibaren gençlerin yanında olmayı sürdürüyor. Eyyübiye Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan gençlik merkezlerinde her yıl üniversiteye hazırlanan öğrenciler bu yılda kurslara yoğun ilgi gösteriyor. 15 Temmuz Gençlik Merkezi, Vali İzzettin Küçük Gençlik Merkezi, Şehit Polis Abdülkadir Oğuz Gençlik Merkezi ve Şehit Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu Gençlik Merkezi ile Eyyübiye Belediye Millet Kıraathanesi Kitap Otağın ’da maddi durumu elverişli olmayan gençlere Eyyübiye Belediyesi tarafından kurs imkanı sağlanıyor.Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin talimatıyla gençlik merkezlerinde kurs gören öğrencilere, Eyyübiye Belediye Başkan Vekili Necmettin Sağlam ile Gençlik ve Spor İşleri Müdürü İshak Altundağ tarafından; soru bankası ve yardımcı kaynak kitapları dağıtıldı. Türkçe, Coğrafya, Tarih, Edebiyat ve Matematik kitapları verilen 340 öğrencinin mutluluğuna ortak olan Eyyübiye Belediye Başkan Vekili Necmettin Sağlam, öğrencilerle sohbet edip tavsiyelerde bulundu.Kitap dağıtımı sonrası açıklama yapan Eyyübiye Belediye Başkan Yardımcısı Necmettin Sağlam, ‘’Her yıl olduğu gibi bu yılda elimizden geldiği kadar Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Ekinci'nin kaygılarından ötürü ciddi manada kitap desteğinde bulunuyoruz. Geçen yıl Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz protokol neticesinde 100 bin adet kitap dağıtımı yaptık ve bizim 4 adet Gençlik Merkezinde Üniversite’ye hazırlanan gençlerimize on binlerce kitap dağıtımı gerçekleştirdik. Bu yılda Başkanımız Mehmet Ekinci'nin talimatı ile öğrencilerimize üniversiteye hazırlık kitapları aldık ve bugün burada dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Eyyübiye Belediyemizin açmış olduğu gençlik merkezlerimizde 100 öğretmenimiz ile öğrencilerimize üniversite sınavına hazırlık yaptılar. Burada dağıtmış olduğumuz kaynak kitapları ve soru bankalarının desteği ile buradaki öğrencilerimizden %60' üniversiteyi kazanarak buradan güçlü bir eğitim aldıklarının kanıtıdır. Biz bunu bir başarı olarak görüyoruz, burada eğitim alan bütün genç kardeşlerimize rabbim zihin açıklığı versin diye dua ediyoruz. Buradan bütün gençlerimize sesleniyoruz evinde çalışma ortamı olmayan ve burayı evlerinin bir oturma odası olarak görmelerini, açmış olduğumuz gençlik merkezlerimizin yanı sıra kitap otağımıza gelmelerini burada ücretsiz bir şekilde çaylarını, kahvelerini yudumlarken keklerini yiyerek rahat bir ortam ve kaynak kitaplarından faydalanmalarını öneriyoruz. Liderimiz Recep Tayip Erdoğan'ın söylediği gibi buralar milletin yeri milletin kitap otağıdır.” Dedi.