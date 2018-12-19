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Bu haber 19 Aralık 2018 16:30:49 Tarihinde eklenmiştir.

Harran Üniversitesinde Genç Çiftçiler İçin Akademi

Harran Üniversitesi ve Ziraat Bankası işbirliğiyle, bölgede genç çiftçileri eğitmek amacıyla Genç Çiftçi Akademisi protokolü imzalandı.

Harran Üniversitesinde Genç Çiftçiler İçin Akademi

Osmanbey Kampüsü Ziraat Fakültesinde düzenlenen Genç Çiftçi Akademisi’nin imza protokolü törenine Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Göğebakan, Ziraat Bankası Tarım Politikaları Bölüm Başkanı Ferhat Pişman, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Gündoğan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık öğretim görevlisi ile öğrenciler katıldı.

Ziraat Bankası Tarım Politikaları Bölüm Başkanı Ferhat Pişman, Şanlıurfa'daki sınıf eğitimlerinin pazartesi günü genç çiftçi eğitim programına başlayacağını belirterek, “Genç Çiftçi Akademisi projesini, imza töreni ile taçlandırıp uygulamaya başlayacağız. Artık tarımın yüzü değişti. Artık tarımda ne kadar araziniz olduğu çok mühim değil o araziden ne kadar ürün elde ettiğiniz önemlidir. Belki ne kadar hayvanınız olduğu değil o hayvanlardan ne kadar süt, ne kadar karkas elde ettiğiniz ve bunları ekonomiye nasıl kattığınız önemlidir. Bunun içinde gençlerimizi tarıma yönlendirirken tarımı önce sevdirmek ondan sonra da bilgi ile buluşturup, yatırımlarında da finansmanına destek olmak lazım. Biz bu amaçla yola çıktık ve bugün de Harran Üniversitemizle beraber bunu uygulamaya koyacağız” dedi


 

Ürünü Tarladan Tabağa Kadar Dikkate Alıyoruz

Programda söz alan Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Göğebakan, ürünü tarladan sanayiye, oradan da tabağa kadar bir endüstriyel tasarım olarak dikkate aldıklarını aktararak, “Önemli olan verimliliği artırmak, daha yüksek teknoloji ile daha verimli iş yaparak katma değeri yükseltmektir. Artık ürettiğimiz fındığı, çikolataya dönüştürmemiz gerekiyor, sadece çiğ sütü peynire yoğurda ve diğer süt ürünlerine nasıl dönüştüreceksiniz. Bunları bilmemiz gerekiyor. Üretmek çok önemli bir iştir ama yetmiyor. Buğdayı makarnaya nasıl dönüştüreceğimizi, pamuğu nasıl ipliğe, yağa dönüştüreceğiz, katma değeri nasıl arttıracağımızı konuşmalıyız. Ziraat Bankası olarak 155 yıldır ülke tarımının en büyük destekçisi olduk, olmaya da devam ediyoruz. Bugün buradaki protokolle bir kez daha çiftçimize eğitim vererek bu geleneğimizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.


 

Türkiye Tarımının Önemli Yapısal Sorunları Var

Üniversite rektörlüğü adına söz alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık ise Türkiye tarımının önemli yapısal sorunları bulunduğu, bunların düşük eğitim düzeyi buna bağlı olarak da düşük verimlilik ve son yıllarda tarımla uğraşan genç nüfusun hızla azalması olduğunu belirtti.
Projenin, gençlerin tarıma ilgisini çekmek ve tarımla uğraşanların eğitim düzeyinin yükseltilmesi bakımından fevkalade isabetli uygulama olduğunu ifade eden Sarıışık, “Böylece tarımsal üretimde girdilerin azaltılması, çevrenin korunması konusundaki yenilikçi yaklaşımların tarım sektöründe yaygınlaşmasına katkı sağlayacaktır. Bu eğitim programı ile kursiyerlere üretim için gerekli teknik bilgilerin yanı sıra, iş sağlığı ve güvenliği, girişimcilik, iletişim ve iş ahlakı, pazarlama gibi konularda da eğitim verilecek ve bu gençlerin hiç olmazsa bir kısmının kendi işlerini kurmaları için fırsat doğacağı kanaatindeyim. Bu vesile ile bu programın hayata geçirilmesine olanak sağlayan Ziraat Bankası yöneticilerine şükranlarımı sunar, bu programın yürütülmesinde emeği geçen Ziraat Bankası personeli ile üniversitemizin akademik ve idari personelini tebrik ederim” diye konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından program, Harran Üniversitesi adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık, Ziraat Bankası adına Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Göğebakan’ın imzaladığı protokolle sona erdi.

 
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