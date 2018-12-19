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Bu haber 19 Aralık 2018 18:00:19 Tarihinde eklenmiştir.

Dsi’nin Sulama Ücretine Yüz 100 Zam Talebine Başkan Eyyüpoğlu’ndan Tepki

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, artan tarım giderlerini göstererek, DSİ’nin dönüm başına sulama ücretini neredeyse Yüzde 100 artırma isteğine karşı çıkarak, ‘çiftçimiz böyle bir maliyeti kaldıramaz, dönüm başına 40 TL olan sula ücretinin 75 TL yapılmak istenmesini kabul edemeyiz. Konuyla ilgili milletvekilleri, bakanlık ve TZOB nezdinde girişimlerde bulunduk’ dedi.

Dsi’nin Sulama Ücretine Yüz 100 Zam Talebine Başkan Eyyüpoğlu’ndan Tepki

DSİ dönüm başına sulama ücretine neredeyse yüzde yüz artırmak istiyor. Artan tarım girdileri karşısında giderek zor duruma düşen çiftçi, DSİ’nin sulama ücretini artırma isteğini kara kara düşünüyor. Konuyu gündeme getiren ve bir açıklamada bulunan Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, , ‘çiftçimiz böyle bir maliyeti kaldıramaz, dönüm başına 40 TL olan sula ücretinin 75 TL yapılmak istenmesini kabul edemeyiz konuyla ilgili milletvekilleri, bakanlık ve TZOB nezdinde girişimlerde bulunduk’ dedi.


 

40 TL’den 75 TL Gibi Bir Fiyata Yükseltilmesini Kabul Etmiyoruz.

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, gübre, tarım ilacı, tohum ve mazotta yaşanan yüzde 100!yakın artışlar nedeniyle hali hazırda çiftçinin zor bir süreçten geçtiğini kaydederek, ayrıca sulama ücretlerine de zam yapılmak istenmesi çiftçiyi kara kara düşündürdüğünü söyledi.  Ayrıca Eyyüpoğlu, bu yağışların yoğun ve erken bir dönemde başlaması nedeniyle çiftçilerin bir kısmının pamuk ve mısır hasadını yapamadığını da aktardı. Konunun çözümü için milletvekilleri, Tarım ve Orman Bakanlığı ve TZOB nezdinde zamma itirazlarını ilettiklerini belirtti.

Eyyüpoğlu DSİ’nin dönüm başına sulama ücretlerine zam yapmak isteğine karşı şu açıklamada bulundu; “ buradan sayın yetkililerine, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye seslenmek istiyorum.   2019 yılı için DSİ tarafından dönüm başına 40 TL olan sulama ücreti 75 TL’ye yükseltilmek isteniyor. Bu artış miktarı oranı çiftçilerimiz tarafından kesinlikle kabul edilecek bir şey değildir. Pamuğunun fiyatı göz önündedir. Mazotun, gübrenin, tarım ilacının ve tohumun fiyatı zaten yüksek ve yüzde 100 artmış durumdadır. Bu yıl pamuk ve mısırımızın bir kısmını biçemedik. Tarlada dalda kaldı. Bu yüzden özellikle Tarım ve Orman Bakanımıza, milletvekillerimize sesleniyoruz. Yani 40 TL’den 75 TL gibi bir fiyata yükseltilmesini kabul etmiyoruz. Çiftçilerimiz bu yükün altından kalkamaz, bu yükün altında kalırız. Bir an önce bu konuya el atılması gerekmektedir. Çiftimiz zor durumdadır.”
 
 

 
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