Oğlu ve Torununu Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Olay sonrası tutuklanan İsmail Çıldır hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde “alt soydan akrabayı kasten öldürmek” suçundan dava açıldı. Duruşmaya tutuklu yargılanan İsmail Çıldır, gelini Beher Çıldır ve avukatları katıldı.
İyilik yaptım Kötülük Buldum
Savunmasında suçsuz olduğunu ve beraatını talep eden sanık İsmail Çıldır, “İyilik yaptım kötülük buldum. Bu yaşıma kadar onlara ben baktım” dedi.
Sanık İsmail Çıldır, oğlu ve torununu öldürdüğü gerekçesiyle 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, gelini Beher Çıldır’a yönelik eylemleri nedeniyle de 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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