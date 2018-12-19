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Bu haber 19 Aralık 2018 13:30:52 Tarihinde eklenmiştir.

Devrim Gibi Uygulama; Bacak Kemiğinden Çene Kemiği Yapıldı

Çene kemiğinde kanser gelişen hasta, ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu

Devrim Gibi Uygulama; Bacak Kemiğinden Çene Kemiği Yapıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan başarılı bir operasyonla, alt çene kemiğinde kanser gelişen 74 yaşındaki bir hastaya, alt bacak kemik ve derisinden yeni çene kemiği ve etraf dokusu yapıldı.

 

Kanserli 8 Santimlik Çene Kemiği Çıkarıldı

Çene kemiğinde gelişen tümörün ağız içini kaplaması ve gıda almasını engellemesi nedeniyle ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran 74 yaşındaki K.S., ESOGÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydan A. Köse ve ekibinin gerçekleştirdiği 6 saatlik operasyon sonrasında sağlığına kavuştu. Prof. Dr. Aydan A. Köse’ye aynı anabilim dalından Doç. Dr. A. Emre Koçman ve araştırma görevlilerinin de eşlik ettiği operasyonda K.S.’ye bacak kemiğinden çene kemiği yapıldı.
Alt çene kemiğinde kemik kanseri gelişen hastaya, kanserli 8 santimlik çene kemiği çıkarıldıktan sonra alt bacak kemik ve derisinden yeni çene kemiği ve etraf dokusu yapıldı. Böylece hastanın çene ve ağız fonksiyonlarının kanser öncesi haline dönmesi sağlandı. İleri mikro cerrahi tekniklerinin kullanıldığı bu operasyonda, bacak kemiğinin damarları çene bölgesindeki damarlar ile birleştirildi. Bu sayede bacak kemiğinin yeni bölgesine uyumu ve her iki kemiğin birbirine kaynamasının kolaylaşması amaçlandı.


Operasyonla ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Aydan A. Köse, “Nadir görülen bu kemik kanseri tipinde cerrahi tedavi çoğu zaman tek seçenektir. Böyle durumlarda büyük miktarda kemik parçası çıkarılması gerektiğinde hastanın yüz görünümünün bozulmasının yanı sıra alt çene kaybı nedeniyle beslenme fonksiyonları da olumsuz etkilenebilmektedir. Serbest doku nakli olarak adlandırılan bu operasyonlarda iki farklı alanda çalışılması ve damar onarımlarının mikroskop altında yapılması uzun operasyon sürelerini gerektirmektedir. Hastanın başka genel sağlık problemlerinin olması durumunda ise riskli durumlar ortaya çıkabilmektedir. Hastamız K.S. ileri yaşına rağmen gerek ek sağlık probleminin olmaması gerekse tedaviye uyumlu olması nedeniyle operasyon ve operasyon sonrası süreçler son derece başarılı ve sorunsuz geçmiştir. Hastamız operasyondan bir gün sonra gıda alımına başlamış ve kısa sürede taburcu olabilmiştir. Tıp Fakültemiz Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı toplumda eksik tanınmakta ve branşımızın yalnızca estetik cerrahi işlemler ile sınırlı olduğu sanılmaktadır. Oysa çeşitli doğumsal anomaliler, tümör/kanser veya kaza nedenli çeşitli doku kayıplarının tedavisi ve onarımında Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı olarak biz hizmet veriyoruz. Anabilim Dalı olarak ayrıca gerektiğinde diğer branşların olgularına da kapanmayan veya kapatılamayan yaralar sebebiyle yardım ve destek sağlıyoruz” dedi.

 
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