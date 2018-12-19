Okul Önlerinde Uyuşturucu Uygulaması

Servis Araçları Narkotik Köpekle Arandı

- Öğrenci servisleri narkotik köpekleriyle didik didik arandı- Zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları konusunda uyararak bilgilendirme broşürü verdi.Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Çukurova ilçesindeki okul çevresindeki kafelerde ve kahvehanelerde denetim yaptı. Ayrıca ekipler, okulların önlerinde, şüpheli gördükleri kişilerin kimliklerini kontrol etti. Polisler daha sonra öğrencilere uyuşturucunun zararlarını anlatıp, zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları konusunda uyararak bilgilendirme broşürü verdi.Okul çevresindeki iş yerlerinin lavaboları, mutfakları ve çöp kutularını polisler uyuşturucuya karşı özel eğitimli hassas burunlu köpek eşliğinde didik didik aradı. Polis öğrencilerin okula gelip gittiği servis araçlarını da narkotik köpekle aradı.Öğrencilerin kötü alışkanlıklara, özellikle uyuşturucuya bulaşmaması için okul önü ve çevresindeki denetimlerin sürdürüleceği belirtildi.