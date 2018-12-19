Uyuşturucu Operasyonunda Kapıları Böyle Kırdı, Gördükleri İşaretler Karşısında Şok Oldu

6 Adrese Eş zamanlı Operayon Düzenlendi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine şafak vaktinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis Özel Harekat'ın da (PÖH) destek verdiği operasyonda merkez Yıldırım Beyazıt ve Meydancık'ta önceden tespit edilen ev ve iş yerlerine eş zamanlı baskın yapıldı. Koç başı ile kapıyı kıran ekipler içeriye girdiklerinde son zamanlarda popüler olan biri dizinin işaretlerini duvarda görünce şaşkına döndü.Toplamda 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda Narkotik köpeği Rona evde gizlenmiş bir miktar uyuşturucuyu bulurken çok sayıda şahıs gözaltına alındı.