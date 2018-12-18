CHP'nin Aday İsimleri Açıklandı

EKREM İMAMOĞLU'NDAN İLK MESAJ

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

- Ankara ve İstanbul Belediye Başkan adayları belli oldu- Gözler CHP’ye çevrildiCumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu, Twitter paylaşımında "İstanbul'un geleceği ve İstanbulluların mutluluğu için yola çıkıyoruz" dedi.CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu, ilk mesajını sosyal medyadan verdi. İmamoğlu, Twitter paylaşımında "Beni bu göreve layık gören partime, genel başkanımıza ve tüm İstanbullulara içtenlikle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Mansur Yavaş sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, "Başkent Ankara adaylığı için şahsımı lâyık gören Millet İttifakı'nın Genel Başkanları Sayın Kılıçdaroğlu'na, Sayın Akşener'e ve parti yöneticilerine teşekkür ederim. Bu güveni, seçimi kazanıp, başarı ile taçlandırmak boynumuzun borcudur. Yolumuz açık olsun" ifadelerini paylaştı.