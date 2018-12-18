​Bunların Hepsi Antep’te Ele Geçirildi

İki Adrese Operasyon Düzenlendi

Pet Şişelerde İçki Ele Geçirildi

- Gaziantep'te 768,5 litre kaçak içi ele geçirildi- Pet şişelerin içinde içki ele geçirildiEdinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttüğü çalışmalar kapsamında iki adrese operasyon düzenledi.Şahinbey ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine yapılan operasyonda plastik pet şişeler içerisinde toplam 699.5 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Şahinbey ilçesi Turan Emeksiz Mahallesi'nde bir kahvehaneye yapılan operasyonda ise birer litrelik şişelerde toplam 69 şişe (69 litre) gümrük kaçağı içki ele geçirildi.Yapılan operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli şahsın yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.