Çocuklarının Terk Ettiği Aileye Belediye Sahip Çıktı

- Çocukları tarafından terk edilen aileye Belediye sahip çıktı

- Geçimini sağlayamayan perişan aile sıcak yemeğe kavuştu



6 Çocuktan Biri Sahip Çıkamadı

Mersin’de, gençliğinde çobanlık yaparak 6 çocuğunu yetiştirip büyüten Eyyüp Yalişi (70), yaşlılık nedeniyle güçten düşünce iş yapamaz oldu. Çocukları tarafından kaderine terk edilen Eyyüp Yalişi, eşi Zahide (73) ve annesi vefat edince öz babası tarafından yanlarına bırakılan torunu ile bir başına kaldı. Çaresizlik içinde Yeşilçimen Mahalle Muhtarı Cemal Akçay’a başvuran, belinden ameliyat olduğu halde rahatsızlığı devam eden Eyyüp Yalişi ile boyun fıtığı teşhisi konulan ancak tedavi olamadığı için ayakta duramayan eşi Zahide Yalişi, mahalle muhtarı tarafından portakal bahçelerinin içinde eski bir bekçi kulübesine yerleştirildi.

En Yakınları Tarafından Kimsesiz Bırakıldılar

En yakınları tarafından kimsesiz bırakılan aile, muhtar ve mahallelilerin yardımıyla barınacak bir eve, daha sonra muhtarın Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile irtibata geçmesinin ardından sıcak yemek imkanına kavuştu. Başkan Kocamaz’ın Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerine verdiği talimat üzerine çevrede yerleşim yeri bulunmamasına rağmen kimsesiz kalan aile için her gün özel olarak ev yemeği götürülmeye başlandı.

Eşim Rahatsız, Bize Bakamıyor

9 Kasım tarihinden itibaren özel olarak kendilerine yemek getiren ekiplere teşekkür eden Yalişi ailesi, “Onlardan başka kimse bizi arayıp sormuyor” sözleri ile Başkan Kocamaz’a şükranlarını iletti. Eyyüp Yalişi, “Bir torunum ve eşimle beraber yaşıyoruz. Çocuklarım bizi bırakıp gittiler. Biz bize kaldık. Arayıp sormuyorlar bile. Eşim rahatsız, her tarafı ağrıyor, ayağa kalkamıyor, kimse bize bakmıyor. Biz burada tek başımıza yaşamaya çalışıyoruz. Yaşım geçti, gücüm yok ve o yüzden çalışamıyorum. Allah razı olsun devlet bizim babamızdır. Burhanettin Kocamaz bize yemek gönderiyor. Eşim kalkıp yemek yapamıyor, benim zaten gücüm yok. Ama Büyükşehir Belediyesi bize her gün sıcak yemek getiriyor. Yemekleri de çok seviyoruz” dedi.

Belediyeden Herkese Eşit Hizmet Politikası