Murat Özdemir Hakkında Flaş Karar, Linç Edilecekti

Papağana İşkence Etti Diye Şikayet Edilmişti

Linç Edilme Korkusuyla Geceyi Emniyette Geçirmiş

-Yemek programıyla gündeme gelmişti-Papağana işkence eden şahıs adliyeye sevk edildi-Vatandaşlar hayvana işkenceye tepki gösterdiBeşiktaş Ortaköy'de yaşayan ve bir televizyon kanalında yayınlanan birkaç programa katılım gösteren Murat Özdemir, papağana işkence yaparken kaydettiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşmıştı. Görüntülerin yayılmasının ardından Türkiye adeta ayağa kalktı ve tüm kesimlerden şahsa tepki yağdı. Olayın ardından Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Özdemir, evinde gözaltına alındı. Asayiş Büro Amirliğine götürülen Özdemir'in burada ifadesi alınarak sorgulandı.Gece saatlerinde sağlık kontrolüne de çıkarılan Özdemir, daha sonra serbest bırakıldı ancak linç edilme korkusuyla geceyi emniyette geçirdi. Sabah saatlerinde ise savcılık tarafından Özdemir'in adliyeye getirilmesi konusunda talimat geldi. Bunun üzerine polis ekipleri, Özdemir'i adliyeye sevk etti.