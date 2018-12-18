Urfalılar Dikkat! Sağanak Yağış Bekleniyor

- Tüm Türkiye'de hava sıcaklığı 3 derece düşecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege'de kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Şanlıurfa: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağışlı 9
Ankara: Çok bulutlu, yağmurlu 10
İstanbul: Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, gece saatlerinde Çatalca, Silivri,
İzmir: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor 13
Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor 15
Bursa: Çok bulutlu ve yağmurlu 12
Antalya: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor 15
Samsun: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu 15
Trabzon: Çok bulutlu 15
Erzurum: Çok bulutlu 0
Diyarbakır: Çok bulutlu 10
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