Urfalılar Dikkat! Sağanak Yağış Bekleniyor

- Hava durumu yağış gösteriyor- Tüm Türkiye'de hava sıcaklığı 3 derece düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege'de kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.





Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağışlı 9Çok bulutlu, yağmurlu 10Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, gece saatlerinde Çatalca, Silivri,Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor 13Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor 15Çok bulutlu ve yağmurlu 12Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor 15Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu 15Çok bulutlu 15Çok bulutlu 0Çok bulutlu 10