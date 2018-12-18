Dev Operasyon, 118 Asker Tutuklandı

-Dev operasyonda 118 kişi tutuklandı

-FETÖ’nün TSK yapılanmasında 216 kişi gözaltına alındı

Gazi Turugut Aslan Operasyonu Nedir?

118 Asker Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 44 ilde 216 muvazzaf ve aktif görevde asker şüpheliye operasyon başlatılmıştı. 'Gazi Turgut Aslan' adı verilen operasyonda 85'i subay, 115 astsubay ve 19'u uzman çavuş olmak üzere 216 muvazzaf asker şüpheliden 191'i kıskıvrak yakalandı.Emniyetteki sorguları sırasında etkin pişmanlıktan yararlanan 23 şüphelinin de aralarında bulunduğu 31 zanlı savcılık talimatıyla serbest bırakılırken sorguları tamamlanan 160 şahıs tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe sorgu işlemlerine devam edilen şüpheli askerlerden 118'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 42 zanlı ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.