​Amcasını Öldürdü, Annesiyle Bir Olup İntihar Süsü Verdi

İple Asarak İntihar Etti Denildi

Otopsi Sonucu Anne Ve Kızın Planı Ortaya Çıktı

Bir Süre Soran Nefes Almadığını Fark Ettiler

-Amcasıyla tartışıp kafasına vurdu- Amcasının ölümüne sebep oldu, annesiyle birlikte intihar süsü verdiOlay, Pazar gün saat 04.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacı Sadık Mahallesi Şairbaki Sokak üzerinde bulunan müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinden çıkan ve bekar olduğu öğrenilen Ali Kalburcu (38), yine cezaevinde bulunan abisi Mesut K'nin evinde kalmaya başladı. Geçtiğimiz Cumartesi gece saatlerinde alkollü olarak eve gelen Ali Kalburcu'nun odasında iple kendini asarak intihar ettiği ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri adrese sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali Kalburcu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki cesedin kendini asma şeklinden ve evde bulunan Fadimana K. (21) ve annesi Esengül K'nin (43) davranışlarından şüphelenen Konya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturmayı derinleştirdi.Olay yerindeki incelemelerin ardından Ali Kalburcu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopside Ali Kalburcu'nun kafasına sert bir cisimle vurulması sonucu geçirdiği kafa travmasının ardından hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsi sonucunun ardından Konya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından olay günü evde bulunan Fadimana K. (21) ile annesi Esengül K. (43) ve kardeşi K.K. (15) gözaltına alındı. Aşayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan şüpheliler Esengül K. ve kızı Fadimana K, olay günü eve alkollü gelen Ali Kalburcu'nun tartışmanın ardından odasına giderek yattığını, daha sonra odasından tekrar çıkarak kendilerinin kaldığı odaya gelerek yeğeni Fadimana K'ye saldırdığını iddia etti.Bunun üzerine Fadimana K. odada bulunan sert bir cisimle amcasının kafasına vurduğunu söyledi. Şüpheli kız ve annesi daha sonra birlikte amcasını odasına taşıyarak yatağına yatırdıklarını, ardından da bir süre sonra odasına girdikleri Ali Kalburcu'nun nefes alıp vermediğini fark edince olaydan kurtulmak için intihar süsü vererek ihbar ettiklerini anlattı. Anne ve kızının ifadelerinde, pişman olduklarını ve olay sonrası karakola giderek teslim olmak istediklerini söyledikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından anne Esengül K, kızı Fadimana K, ile kızı K.K. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Fadimana K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, anne Esengül K, ile kızı K.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.