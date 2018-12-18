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Bu haber 18 Aralık 2018 10:15:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Urfa’da Kaybolan Çocuğu Jandarma Kurtardı

Şanlıurfa’da arazide kaybolan 5 yaşındaki çocuk, jandarma tarafından 8 saat sonra kaybolduğu noktadan 5 kilometre uzaktaki bir tepede bulundu. Donmak üzereyken son anda bulunan küçük çocuğun kendisini kurtaran askerlerden ilk isteği ise ayakkabı oldu.

​Urfa’da Kaybolan Çocuğu Jandarma Kurtardı

- Jandarma tarafından donmak üzereyken bulunan çocuğun ilk isteği ayakkabı oldu 
- Kaybolduktan 8 saat sonra bulundu 

 

Oğlunun Arabada Olmadığını Gördü

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Karaköprü İlçesine bağlı Hamurkesen kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre Uzuncuk kırsal Mahallesinde yaşayan Cevat Gönül, okul servisi kırsal mahalleye gitmediği için çocuklarını her gün yaptığı gibi arabayla Hamurkesen kırsal Mahallesindeki okula bırakmak istedi. Okula gitmeyen 5 yaşındaki oğlu İbrahim Halil Gönül’ü de yanına alan baba, saat 12.00’da çocuklarını okula bıraktıktan sonra kırsal mahalle meydanına gitti. Oğlu İbrahim Halil’i arabada bırakan baba Cevat Gönül, alışveriş yapmak için dükkana girdi. Alışverişi tamamlayan Gönül, döndüğünde oğlunun arabada olmadığını gördü. Çevreyi kontrol eden baba, oğlunu bulamayınca kırsal mahallede yaşayanlardan yardım istedi. 


 

Ekipler Yağmurlu Havada 8 Saat Boyunca Çocuğu Aradı 

Bölgeyi tarayan mahalleli, çocuğu bulamayınca Akziyaret Jandarma Karakoluna haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, çocuğu bulmak için AFAD ekiplerinden destek istedi. Aramalara ekiplerle birlikte güvenlik korucuları ve mahalleli de katıldı. Kırsal mahalledeki bütün evleri arayan ekipler, çocuğu burada da bulamayınca arazide aramaya başladı. Araçlar, yağmur nedeniyle çamurlaşan arazide ilerleyemedi. Ekipler, tüm olumsuz koşullara rağmen zaman kaybetmemek için çocuğu aramaya devam etti. Yaklaşık 8 saat sonra yani akşam saat 20.30’da çocuğun ayak izlerine ulaşıldı. Ayak izlerini takip eden ekipler, küçük çocuğu donmak üzereyken kaybolduğu noktanın yaklaşık 5 kilometre uzağındaki Küçük Akziyaret Tepesinde buldu. 




 

Donmak Üzereyken Bulundu, İlk Cümlesi Yürek Burktu 

Jandarma ekipleri, tepedeki bir ağacın dibinde ıslanmış halde ve yalın ayak olarak buldukları çocuğun elbiselerini çıkarıp kendi elbiselerini giydirdi. Donmak üzereyken bulunan çocuğun ağzından çıkan ilk cümle ise askerlerden ayakkabı istemek oldu. Tepeden jandarma ekiplerinin kucağında indirilen küçük çocuk, ilk olarak yol kenarındaki bir petrol istasyonuna götürüldü. Üzerine yorgan örtülen küçük çocuk, kendisini bulan askerlere sarılarak ısınmaya çalıştı. Sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan küçük çocuk, daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

 

Allah’a Şükürler Olsun 

Çocuğu arabada bırakıp döndüğünde kaybolduğunu gördüğünü söyleyen baba Cevat Gönül, “Çocukları okula getirdim. Diğerlerini de eve götürecektim. Çocuğu arabada bıraktım. Ben dönünce baktım çocuk yok. Aradım yok. Artık karakola haber verdik, muhtara haber verdik. Onlar da aradı. Komutanımıza, muhtarımıza çok teşekkür ediyorum. Saat 12.30’da kayboldu. Saat 20.00’da küçük Akziyaret’te bulundu. Allah’a şükürler olsun çocuğun durumu iyidir” dedi. 


 

Herkes Çocuğu Bulmaya Çalıştı 

Bütün ekiplerin çocuğu bulmak için seferber olduğunu söyleyen Uzuncuk kırsal Mahallesi Muhtarı Salih Baydilli, ” Cevat ağabey bizim köyde ikamet ediyor. Bu Hamurkesen İlkokulundan çocuğunu almak istiyor. Köyün bakkalının önünde dururken, bakkala gidiyor, çocuğu da arabada bırakıyor. Alışverişi yaptıktan sonra gidip arabaya bakıyor ki çocuk yok. Bize haber verdi, karakolumuza haber verdi. Biz karakol ekibiyle, AFAD ekibiyle beraber saat 12.30’dan saat 20.00’ye kadar arama yaptık. Hamurkesen, Uzuncuk köyündeki vatandaşların hepsi aramaya çıktı. Saat 20.00’da çocuk, Küçük Akziyaret’te bulundu. Biz Akziyaret Karakol komutanımıza, bütün ekiplerine, AFAD’a teşekkür ediyoruz. Çocuğun durumu çok iyi” diye konuştu. 




 
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