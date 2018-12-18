Papağana İşkence Yapan Murat Özdemir Gözaltına Alındı, Sabıkası Kabarık

Yarışma Programından Atılmıştı

Emniyete Şikâyet Edildi

Sabıkası Kabarık

-Yarışmacı papağana böyle işkence yaptı-Papağana işkence yapan Murat Özdemir gözaltına alındı-Murat Özdemir’in suç makinesi olduğu ortaya çıktıTV’de yayınlanan Yemekteyiz ve Masterchef Türkiye programlarıyla tanıdığımız Murat Özdemir, son olarak katıldığı Masterchef Türkiye programında yaptığı hareketlerden dolayı dikalifiye edilmişti. Yarışmadan atıldıktan sonra sosyal medyada çektiği videolarla gündeme oturan Murat Özdemir, dün akşam yayınladığı bir video ile yine gündeme oturdu.Evinde bulunan bir papağana “‘Acun baba’ diyeceksin.” diye bağıran Özdemir, ardından küfürlü konuşmalar yaptı. Son olarak yayaınladığı bir videoda parmakları kan içinde olan Murat Özdemir, papağanın boynunu sıkarak hayvana işkence yaptığı görüldü. Bunu gören sosyal medya kullanıcıları ve birçok ünlü isim emniyet genel müdürlüğünü etiketleyerek şikayette bulundu. Şikayetlerin gelmesi üzerine harekete geçen emniyet ekipleri Murat Özdemiri gözaltına aldı.Edinilen bilgilerde, papağana işkence yapan TV8 yarışmacısı Murat Özdemir'in suç makinesi olduğu da ortaya çıktı. Özdemir'in uyuşturucu kullanmak, mala zarar vermek ve aile içi şiddet gibi 5-6 suçtan sabıkasının olduğu öğrenildi.