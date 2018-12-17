Urfa Trafiğinde Sıra Dışı Bir Kare

O Anlar Cep Telefonuyla Kaydedildi

Urfa’da akan trafikte motosikletin arkasından tutunarak pateniyle yolculuk yapan vatandaş yürekleri ağza getirdi. O anı bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi.Urfa’ 'da Yeni hal Ceddesinden Abide Alışveriş merkezine doğru Giden bir motosikletin arkasına tutunarak patenle kayan vatandaş, bir süre cadde üzerinde motosikletin arkasında tutunarak trafikte seyrederek hem kendileri hem de sürücüler için tehlike oluşturdu. O anları ise sürücülerden biricep telefonuyla kaydetti