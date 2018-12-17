Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 17 Aralık 2018 21:00:16 Tarihinde eklenmiştir.

21 Yıılık Yalan Ortaya Çıktı! 3 Çocuğu Meğer ..

İstanbul'da yaşayan Necdet Ç. 21 yılık evliliğinin ardından hayatının şokunu yaşadı

21 Yıılık Yalan Ortaya Çıktı! 3 Çocuğu Meğer ..

-21 yıl evli kaldı, 3 çocuğunun kendisinden olmadığını öğrendi
- 3 çocuğunun kendisinden olmadığını öğrenen Necdet Ç., eşine 510 bin TL'lik tazminat davası açtı


 İstanbul'da yaşayan Necdet Ç (45) 21 yıllık eşi İlkay Y'nin (37) evi terk etmesi sebebiyle boşanma davası açarak 3 çocuğunun velayetini istedi. Ancak yapılan DNA testi sonuçlarına göre çocukların babasının Necdet Ç. olmadığı ortaya çıktı. Hayatının şokunu yaşayan adam, eşine 510 bin liralık tazminat davası açtı.

 

600 TL Nafaka Ödemesine Hükmetti.

İstanbul’da yaşayan Necdet Ç. İle İlkay Y. çiftinin 21 yıllık evlilikleri İlkay Y’nin iki yıl önce evi terk etmesiyle sona erdi. Eşini eve dönmesi için bir süre ikna etmeye çalışan Necdet Ç. başarılı olamayınca boşanma davası açtı. Necdet Ç. dava devam ederken çocuklarının velayetini de istedi. Çocuklarını görmek için İlkay Y’nin evine giden Necdet Ç’ye "çocuklar senden değil sen neden onların velayetini istiyorsun" yanıtını alınca hayatının şokunu yaşadı. Boşanma davası sonuçlandığında ise mahkeme çocukların velayetini anneye verirken yaşı küçük iki çocuk içinde


 

Babanın 600 TL Nafaka Ödemesine Hükmetti.

Boşanma davası sonuçlandıktan sonra Necdet Ç avukatı Nahide Siller aracılığıyla soy bağının reddi davası açtı ve DNA testi istedi. Mahkeme 3 çocuğu ve Necdet Ç’yi Adli Tıp Kurumu’na sevk etti. Bir süre sonra çıkan DNA sonuçlarına göre çocukların hiç birinin babası olmadığı belirlenen Necdet Ç. eşine 500 bin lirası manevi 10 bin lirası maddi olmak üzere tazminat davası açtı.
500 bin TL ve 10 bin TL’de maddi tazminat talep etti
Necdet Ç’nin avukatı Nahide Siller yaptığı açıklamada “Müvekkilim bana geldiğinde karısının evi terk ettiğini çocukları alıp gittiğini söyledi. Çocuklarını müvekkilime göstermediğini belirtti. Biz de buna istinaden boşanma davası ve çocukların velayetini almak için dava açtık. Bu süre zarfında eşi müvekkilime çocukların kendisinden olmadığını ve neden velayet istediğini belirtmiş. Müvekkilim bundan şüphelendiği için boşanma davası kesinleştikten sonra 3 çocuğa karşı soy bağının reddi davasını açtık. Davanın vekili de soy bağının reddi davasında müvekkilinin çocuklarının kimden olduğunu bilmediğini DNA tespitini sonucuna göre de babalarının olup olmadığını öğreneceğini söyledi. Daha sonra 3 çocuk ve baba Adli Tıp Kurumuna gitti. İlgili örnekler alındıktan sonra müvekkilimin 3 çocuğun babası olmadığı tespit edildi. Şu anda dava da kesinleşti dava kesinleştikten sonra da biz anneye karşı maddi ve manevi tazminat davası açtık. Manevi olarak 500 bin TL ve 10 bin TL’de maddi tazminat talep ettik. Baba şu anda manevi olarak belirtin geçirdi çocukların artık kendisinden olmadığını öğrendiği için görüşmek de istemiyor” şeklinde konuştu.

 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​Restoranda Çirkin Olay! Başörtülü Kadına Böyle Saldırdılar
​Restoranda Çirkin Olay! Başörtülü Kadına Böyle Saldırdılar
Bir restoranda başörtülü bir kadın, bir başka kadın tarafından hem fiziksel hem sözlü tacize uğradı.
​CHP Parti Teşkilatı İstifa İçin Gitti, İçeri Almadılar
​CHP Parti Teşkilatı İstifa İçin Gitti, İçeri Almadılar
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe teşkilatından istifalarını açıklamaya gelen 160 parti üyesi, ilçe başkanı tarafından binaya alınmadı. İlçe Belediye Başkan adayını beğenmeyen 44 CHP üyesi kısa süre önce partisinden istifa etmişti
​Erkek Tarafı Pompalı Tüfeklerle Kız Evini Bastı, 1 Ölü 18 Yaralı
​Erkek Tarafı Pompalı Tüfeklerle Kız Evini Bastı, 1 Ölü 18 Yaralı
Aralarında boşanma nedeniyle husumet bulunan akraba aileler arasında çatışma çıktı. Erkek tarafının kız evini pompalı tüfeklerle bastığı olayda 18 kişi yaralandı. Olayda 1 kişi ölürken 3 kişinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.
​Seçim Öncesi Bu Tarihlere Dikkat
​Seçim Öncesi Bu Tarihlere Dikkat
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı ile seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarken, seçimler öncesi seçmenlerin listeleri kontrol etmesi büyük önem arz ediyor
​Urfa’da Zorla Alıkoydular, İşkence Yapıp Değerli Eşyalarını Çaldılar
​Urfa’da Zorla Alıkoydular, İşkence Yapıp Değerli Eşyalarını Çaldılar
Şanlıurfa’da aralarında bir kadının da bulunduğu 5 kişi, iddiaya göre gece saatlerinde bir vatandaşı evinden zorla alıp bir mağaraya götürerek işkence yaptı, değerli eşyalarını da çalarak kayıplara karıştı.
​İş Adamı Silahlı Saldırıya Uğradı
​İş Adamı Silahlı Saldırıya Uğradı
İş adamı bıçaklıya uğradı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri iş adamına saldırıyı gerçekleştiren 4 kişiyi kısa sürede gözaltına aldı.
​Site Yöneticisinden 41 bin TL'lik Fatura Vurgunu
​Site Yöneticisinden 41 bin TL'lik Fatura Vurgunu
4 bloktan oluşan ve yaklaşık 180 kişinin yaşadığı 40 dairenin olduğu sitenin yöneticisi, merkezi ısıtmalı binaların doğalgaz faturasını aylarca ödemeyip 41 bin TL’lik vurgun yaptı. Siteye musluk hortumu ile kaçak hat da döşediği ortaya çıkan yönetici, doğalgazı aylarca bu şekilde kullandırıp başka binaya taşındı. Doğalgazın kesilmesi sonucu 15 gün soğukta kalan site sakinleri ise konuyu yargıya taşıdı.
​Bakan Kurum'dan Eczanelerde Poşet Kullanımına İlişkin Açıklama
​Bakan Kurum'dan Eczanelerde Poşet Kullanımına İlişkin Açıklama
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, eczanelerde poşet kullanımına ilişkin açıklamalarda bulundu.
​Yanlış Adres Komşuyu Katil Yaptı
​Yanlış Adres Komşuyu Katil Yaptı
Adana'da 1 kişiyi öldürdüğü 2 kişiyi de yaraladığı ileri sürülerek tutuklanan zanlının cinayeti, bir başkasıyla alacak verecek meselesi olan şahısların yanlışlıkla evine gelmesi sonucu işlediği öne sürüldü.
​Belediye Başkanı Şehre Yunan Afişi Astı
​Belediye Başkanı Şehre Yunan Afişi Astı
Komşu ülke Yunanistan ve Bulgaristan’dan kente gelen turistlerin yeni yıllarını kutlamak için şehrin birçok noktasına kendi dillerinde kutlama afişleri astı.
​Girasun’dan Şanlıurfaya tam 3 Bin Adet Geldi
​Girasun’dan Şanlıurfaya tam 3 Bin Adet Geldi
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde edebiyat öğretmeninin öğrencileri için oluşturduğu okul kütüphanesine kitap bulmak için başlattığı kampanyaya, Tirebolu Belediye Başkanı Abdullah Karabıçak 3 bin kitap desteğinde bulundu.
​CHP'nin 102 Belediye Başkan Adayı Açıklandı
​CHP'nin 102 Belediye Başkan Adayı Açıklandı
CHP’nin 31 Mart yerel seçimlerinde aday göstereceği 102 isim açıklandı
​Restoranda Çirkin Olay! Başörtülü Kadına Böyle Saldırdılar
​Restoranda Çirkin Olay! Başörtülü Kadına Böyle Saldırdılar
​Seçim Öncesi Bu Tarihlere Dikkat
​Seçim Öncesi Bu Tarihlere Dikkat
​Site Yöneticisinden 41 bin TL'lik Fatura Vurgunu
​Site Yöneticisinden 41 bin TL'lik Fatura Vurgunu
​Bakan Kurum'dan Eczanelerde Poşet Kullanımına İlişkin Açıklama
​Bakan Kurum'dan Eczanelerde Poşet Kullanımına İlişkin Açıklama
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
8°C / 6°C
Durum
Yağmurlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:04
Güneş
07:32
Öğle
12:37
İkindi
15:07
Akşam
17:30
Yatsı
18:51
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koltuğunda Kimi Görmek İstersiniz?

﻿