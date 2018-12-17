21 Yıılık Yalan Ortaya Çıktı! 3 Çocuğu Meğer ..

600 TL Nafaka Ödemesine Hükmetti.

Babanın 600 TL Nafaka Ödemesine Hükmetti.

-21 yıl evli kaldı, 3 çocuğunun kendisinden olmadığını öğrendi- 3 çocuğunun kendisinden olmadığını öğrenen Necdet Ç., eşine 510 bin TL'lik tazminat davası açtıİstanbul'da yaşayan Necdet Ç (45) 21 yıllık eşi İlkay Y'nin (37) evi terk etmesi sebebiyle boşanma davası açarak 3 çocuğunun velayetini istedi. Ancak yapılan DNA testi sonuçlarına göre çocukların babasının Necdet Ç. olmadığı ortaya çıktı. Hayatının şokunu yaşayan adam, eşine 510 bin liralık tazminat davası açtı.İstanbul’da yaşayan Necdet Ç. İle İlkay Y. çiftinin 21 yıllık evlilikleri İlkay Y’nin iki yıl önce evi terk etmesiyle sona erdi. Eşini eve dönmesi için bir süre ikna etmeye çalışan Necdet Ç. başarılı olamayınca boşanma davası açtı. Necdet Ç. dava devam ederken çocuklarının velayetini de istedi. Çocuklarını görmek için İlkay Y’nin evine giden Necdet Ç’ye "çocuklar senden değil sen neden onların velayetini istiyorsun" yanıtını alınca hayatının şokunu yaşadı. Boşanma davası sonuçlandığında ise mahkeme çocukların velayetini anneye verirken yaşı küçük iki çocuk içindeBoşanma davası sonuçlandıktan sonra Necdet Ç avukatı Nahide Siller aracılığıyla soy bağının reddi davası açtı ve DNA testi istedi. Mahkeme 3 çocuğu ve Necdet Ç’yi Adli Tıp Kurumu’na sevk etti. Bir süre sonra çıkan DNA sonuçlarına göre çocukların hiç birinin babası olmadığı belirlenen Necdet Ç. eşine 500 bin lirası manevi 10 bin lirası maddi olmak üzere tazminat davası açtı.500 bin TL ve 10 bin TL’de maddi tazminat talep ettiNecdet Ç’nin avukatı Nahide Siller yaptığı açıklamada “Müvekkilim bana geldiğinde karısının evi terk ettiğini çocukları alıp gittiğini söyledi. Çocuklarını müvekkilime göstermediğini belirtti. Biz de buna istinaden boşanma davası ve çocukların velayetini almak için dava açtık. Bu süre zarfında eşi müvekkilime çocukların kendisinden olmadığını ve neden velayet istediğini belirtmiş. Müvekkilim bundan şüphelendiği için boşanma davası kesinleştikten sonra 3 çocuğa karşı soy bağının reddi davasını açtık. Davanın vekili de soy bağının reddi davasında müvekkilinin çocuklarının kimden olduğunu bilmediğini DNA tespitini sonucuna göre de babalarının olup olmadığını öğreneceğini söyledi. Daha sonra 3 çocuk ve baba Adli Tıp Kurumuna gitti. İlgili örnekler alındıktan sonra müvekkilimin 3 çocuğun babası olmadığı tespit edildi. Şu anda dava da kesinleşti dava kesinleştikten sonra da biz anneye karşı maddi ve manevi tazminat davası açtık. Manevi olarak 500 bin TL ve 10 bin TL’de maddi tazminat talep ettik. Baba şu anda manevi olarak belirtin geçirdi çocukların artık kendisinden olmadığını öğrendiği için görüşmek de istemiyor” şeklinde konuştu.