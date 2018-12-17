Urfalılardan Beyazgül’e Dört Bir Yandan Destek Yağdı

Milletvekili ve Urfalı Vatandaşlardan Destek

Sözcü Gazetesinde Çıkan AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül’ün değişeceği ile ilgili habere tepkiler çığ gibi büyürken Beyazgül’e Şanlıurfalılardan Destek Yağdı.AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti Şanlıurfa Eski Milletvekili Seydi Eyyipoğlu, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve Şanlıurfa’da yaşayan vatandaşlar olmak üzere, Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan Urfalılar ve Urfalı bir çok iş adamları, hemşerileri Beyazgül’ün yanında olduklarını ifade ettiler.