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Bu haber 17 Aralık 2018 16:30:21 Tarihinde eklenmiştir.

Eski Koca Dehşeti, Boşandığı Eşini Bıçakladı

Bir kadın boşandığı eşi tarafından evinde bıçaklanarak ağır yaralandı

Eski Koca Dehşeti, Boşandığı Eşini Bıçakladı

-Boşandığı Eşini Bıçakladı
-Adana'da bir kadın, boşandığı eşi tarafından evinde bıçaklanarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Elif Avcılı (34) bir süre önce kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek eşi Üzeyir Y.'den boşandı. Bugün öğle saatlerinde ise Üzeyir Y., Avcılı'nın evine gelerek barışmak istedi. Ancak Avcılı kabul etmeyince aralarında tartışma çıktı. Üzeyir Y. yanında getirdiği bıçakla tartıştığı eski eşini bıçaklayıp kaçtı. Sesleri duyan komşuları eve geldiğinde kadını kanlar içinde görünce hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

 

Hayati Tehlikesi Olduğu Öğrenildi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını Adana Şehir Hastanesine götürdü. Kadının hayati tehlikesi olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi. Polis ise kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

 
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