DVD Cihazının İçinden Çıkanlar Şaşırttı

760 Gram Esrar,255 Gram Bonzai Ele Geçirldi

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirliği yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken, evde arama yapan ekipler DVD cihazının içine zulalanmış uyuşturucu madde buldu. Narkotik polisi uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 3 kişiyi yapılan takibin ardından gözaltına aldı. Şahısların ifadelerinden yola çıkan ekipler, uyuşturucu ticareti yapan şahısları tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda şahısların ev, iş yeri ve arabalarında aramalar yapıldı. Arama esnasında bir şahsın evinde bulunan DVD cihazının içinden uyuşturucu çıktı.Operasyonda N.Ş, O.K, M.Ü, E.R, Y.A, E.C, E.D. ve Ç.Ç. isimli 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 760 gram esrar, 255 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş bonzai ile uyuşturucu maddelerin saklandığı elektronik cihazlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.