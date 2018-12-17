Yaşlı Adamın Feci Ölümü

Yangın Çıkış Sebebi Henüz Belirlenmedi

Yaşlı adam yangında yaşamını yitirdi- Yalnız yaşayan yaşlı adamın feci ölümüOlay, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sabah saatlerinde Evrenbey Mahalle merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şaban Gülmez'in (82) tek başına yaşadığı evden dumanlar yükseldi. Yangın çıktığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yanan ev tamamen küle dönerken, söndürme çalışmalarının ardından eve giren ekipler, Şaban Gülmez'in cansız bedenine ulaştı. Savcı ve jandarmanın yaptığı incelemelerin ardından Gülmez'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Olayla ilgili konuşan Evrenbey Mahallesi Muhtarı Nurittin Çelik, yangının çıkış sebebinin henüz bilinmediğini, mahalle sakinleri olarak Şaban Gülmez'in ölümüne büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi.