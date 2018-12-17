Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 17 Aralık 2018 13:30:40 Tarihinde eklenmiştir.

O işçiler 8 Gündür Grevde

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sonuç alınamaması üzerine başlatılan grev, 8. gününde.

O işçiler 8 Gündür Grevde

-Grevdeki işçiler, talepleri karşılanana kadar grevi sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.
-8 gün boyunca pek çok sendika ve sivil toplum kuruluşu bizi ziyaret etti.


İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ortaklığı ile işletilen toplu ulaşım ağı İZBAN'da, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sonuç alınamaması üzerine çalışanlar tarafından başlatılan grev 8. gününe girdi. Geçen dönem yapılan grev 8 günde sonuçlanırken Demiryol-İş Sendikası İş yeri Baştemsilcisi Ahmet Güler, "Biz sorunlarımız çözülene kadar grevi devam ettireceğiz. İster Ankara’da, ister İzmir’de, ister İstanbul’da çözülsün" dedi.

 

Eve Ekmek Götüremiyoruz

Demiryol-İş Sendikası İş yeri Baştemsilcisi Ahmet Güler, “8 gün boyunca pek çok sendika ve sivil toplum kuruluşu bizi ziyaret etti. Alsancak esnafı ile de dayanışma halindeydik. 343 arkadaşımızın haklı talepleri karşılanana kadar bu grev bitmeyecek. Biz 8 gündür evimize ekmek götüremiyoruz. Umarız en kısa zamanda haklı taleplerimiz karşılanır ve grev işçinin kazanacağı şekilde çözülür. Biz sorunlarımız çözülene kadar grevi devam ettireceğiz. İster Ankara’da, ister İzmir’de, ister İstanbul’da çözülsün" diye konuştu.

 

Siyasete Alet Etmeyin

Grev öncesi İZBAN’ı günde yaklaşık 300 bin kişinin kullandığını, şu anda grev kapsamı dışındaki makinistlerle 24 dakika bir düzenlenen seferlerle ortalama 40-50 bin kişinin İZBAN ile yolculuk yaptığını kaydeden Güler, şöyle konuştu:
"Bazı kesimler İZBAN işçisini siyasete alet etmek istiyor. Bizim işimiz siyasetle değil, alın terimizle, emeğimizle. Bizim işimiz emek. Emeğin yanında olan herkese saygı gösteririz. Bizi siyasete alet edenler yanılgıya düşüyorlar. Biz siyaseti işimize sokmadık. Bizim siyasetimiz emek. Biz emeğimizin, altın terimizin mücadelesi içerisindeyiz. Taleplerimiz gerçekleşmeden bu grev bitmeyecek."

 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​20 Araç Birbirine Girdi, 1 Ölü, Çok Sayıda Yaralı Var
​20 Araç Birbirine Girdi, 1 Ölü, Çok Sayıda Yaralı Var
Buzlanmada nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 20 araç birbirine girdi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.
​Sondaj Kuyusunda Dehşet 6 Yaralı
​Sondaj Kuyusunda Dehşet 6 Yaralı
sondaj yaptıkları sırada su kuyusunda metan gazından zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Kuyuda sıkışan bir kişiyi kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.
​Restoranda Çirkin Olay! Başörtülü Kadına Böyle Saldırdılar
​Restoranda Çirkin Olay! Başörtülü Kadına Böyle Saldırdılar
Bir restoranda başörtülü bir kadın, bir başka kadın tarafından hem fiziksel hem sözlü tacize uğradı.
​CHP Parti Teşkilatı İstifa İçin Gitti, İçeri Almadılar
​CHP Parti Teşkilatı İstifa İçin Gitti, İçeri Almadılar
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe teşkilatından istifalarını açıklamaya gelen 160 parti üyesi, ilçe başkanı tarafından binaya alınmadı. İlçe Belediye Başkan adayını beğenmeyen 44 CHP üyesi kısa süre önce partisinden istifa etmişti
​Erkek Tarafı Pompalı Tüfeklerle Kız Evini Bastı, 1 Ölü 18 Yaralı
​Erkek Tarafı Pompalı Tüfeklerle Kız Evini Bastı, 1 Ölü 18 Yaralı
Aralarında boşanma nedeniyle husumet bulunan akraba aileler arasında çatışma çıktı. Erkek tarafının kız evini pompalı tüfeklerle bastığı olayda 18 kişi yaralandı. Olayda 1 kişi ölürken 3 kişinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.
​Seçim Öncesi Bu Tarihlere Dikkat
​Seçim Öncesi Bu Tarihlere Dikkat
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı ile seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarken, seçimler öncesi seçmenlerin listeleri kontrol etmesi büyük önem arz ediyor
​Urfa’da Zorla Alıkoydular, İşkence Yapıp Değerli Eşyalarını Çaldılar
​Urfa’da Zorla Alıkoydular, İşkence Yapıp Değerli Eşyalarını Çaldılar
Şanlıurfa’da aralarında bir kadının da bulunduğu 5 kişi, iddiaya göre gece saatlerinde bir vatandaşı evinden zorla alıp bir mağaraya götürerek işkence yaptı, değerli eşyalarını da çalarak kayıplara karıştı.
​İş Adamı Silahlı Saldırıya Uğradı
​İş Adamı Silahlı Saldırıya Uğradı
İş adamı bıçaklıya uğradı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri iş adamına saldırıyı gerçekleştiren 4 kişiyi kısa sürede gözaltına aldı.
​Site Yöneticisinden 41 bin TL'lik Fatura Vurgunu
​Site Yöneticisinden 41 bin TL'lik Fatura Vurgunu
4 bloktan oluşan ve yaklaşık 180 kişinin yaşadığı 40 dairenin olduğu sitenin yöneticisi, merkezi ısıtmalı binaların doğalgaz faturasını aylarca ödemeyip 41 bin TL’lik vurgun yaptı. Siteye musluk hortumu ile kaçak hat da döşediği ortaya çıkan yönetici, doğalgazı aylarca bu şekilde kullandırıp başka binaya taşındı. Doğalgazın kesilmesi sonucu 15 gün soğukta kalan site sakinleri ise konuyu yargıya taşıdı.
​Bakan Kurum'dan Eczanelerde Poşet Kullanımına İlişkin Açıklama
​Bakan Kurum'dan Eczanelerde Poşet Kullanımına İlişkin Açıklama
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, eczanelerde poşet kullanımına ilişkin açıklamalarda bulundu.
​Yanlış Adres Komşuyu Katil Yaptı
​Yanlış Adres Komşuyu Katil Yaptı
Adana'da 1 kişiyi öldürdüğü 2 kişiyi de yaraladığı ileri sürülerek tutuklanan zanlının cinayeti, bir başkasıyla alacak verecek meselesi olan şahısların yanlışlıkla evine gelmesi sonucu işlediği öne sürüldü.
​Belediye Başkanı Şehre Yunan Afişi Astı
​Belediye Başkanı Şehre Yunan Afişi Astı
Komşu ülke Yunanistan ve Bulgaristan’dan kente gelen turistlerin yeni yıllarını kutlamak için şehrin birçok noktasına kendi dillerinde kutlama afişleri astı.
​Sondaj Kuyusunda Dehşet 6 Yaralı
​Sondaj Kuyusunda Dehşet 6 Yaralı
​Restoranda Çirkin Olay! Başörtülü Kadına Böyle Saldırdılar
​Restoranda Çirkin Olay! Başörtülü Kadına Böyle Saldırdılar
​Seçim Öncesi Bu Tarihlere Dikkat
​Seçim Öncesi Bu Tarihlere Dikkat
​Site Yöneticisinden 41 bin TL'lik Fatura Vurgunu
​Site Yöneticisinden 41 bin TL'lik Fatura Vurgunu
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
8°C / 6°C
Durum
Yağmurlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:04
Güneş
07:32
Öğle
12:37
İkindi
15:07
Akşam
17:30
Yatsı
18:51
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koltuğunda Kimi Görmek İstersiniz?

﻿