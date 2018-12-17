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Bu haber 17 Aralık 2018 12:45:37 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da Ortaokul Öğrencileri İçin Kütüphane ve Okuma Salonu Açıldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde taşıma eğitimi kapsamında eğitim ve öğretim yapan Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu idarecileri tarafından öğrenciler için kütüphane ve okuma salonu açıldı.

Urfa'da Ortaokul Öğrencileri İçin Kütüphane ve Okuma Salonu Açıldı

Yapılan törenle Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler tarafından açılışı yapılan kütüphane, modern fiziki şartları ve zengin kitap içeriğiyle öğrencilere hafta içi mesai saatlerinde hizmet verecek. İlçe Kaymakamı Mustafa Çiftçiler açılışı yaptığı kütüphanede bulunan kitapları inceleyerek, okul idareci ve öğretmenlerden bilgi aldı. Kitap okumanın önemine değinen İlçe Kaymakamı, “"Kitap okumak, cehaletin en büyük düşmanıdır. Kitap okuyan bir toplum gerek bilimsel gerekse de duygusal açıdan gelişir. Siverek’te özelikle okullarımızda öğrencilerimizin büyük bir şevkle kitap okuyor görmek, kitap okuma alışkanlıklarını artırmak amacıyla etkinliklerin yapılması bizi çok fazla umutlandırıyor” dedi.7’inci sınıf öğrencisi Elif Yakışan, sıra beklemeden istedikleri kitaba ulaşabildiklerini söyleyerek,” Ferah bir ortamda kitap ve hikâyelerimizi okuyabiliyoruz. Ben ilk defa kütüphane görüyorum ve ilk defa bir kütüphanede kitap okuyorum, çok güzel bir şey. Bu olanağı bize sağlayan müdürümüz ve öğrencilerime çok teşekkür ediyorum” diye belirtti

 

Öğrencilere Her gün  1 Saat Kitap Okuma Etkinliği Yapılıyor

Siverek Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Çetin Eskin, açtıkları kütüphane ile ilgili yaptığı açıklamada,” bu sene ile birlikte ikinci yılımdır bu okulda müdürlük yapıyorum. Kütüphanemizin açılışında birçok kurum ve kuruluş destekçi oldu. Burada öğrencilerimiz gelip istedikleri kitabı alabiliyorlar. Okuyorlar. Bilgisayar sitemi ile kurduğumuz bir sistemle öğrencilerimiz sıra beklemeden kitaplarını alabiliyor. Ayrıca okulumuzda her gün bir saat kitap okuma etkinliği yapıyoruz. O saatte öğrenciler, öğretmenlerle birlikte kitap okuyor” diye konuştu.
Kütüphane açılışını Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, şube müdürleri, okul idarecileri ile çok sayıda öğretmen katıldı

 
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