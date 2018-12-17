Urfa'da Otomobilin Çarptığı Anne ve Kızı Ağır Yaralandı



Anne’nin Durumunun Ağır Olmasından Dolayı Urfa’ya Sevk Edildi

- Yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızına otomobil çarptı-Anne urfa’ya sevk edildiKaza akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi, Mustafa Remzi Bucak Bulvarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Güle G ile 15 yaşındaki kızı Helin G. Evlerine gitmek için Mustafa Remzi Bucak Bulvarından karşı tarafa geçerken, sürücüsü öğrenilemeyen 63 AAK 660 plakalı araç, anne ve kızına çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerde fırlayan ve yerde sürüklenen anne ve kızı ağır yaralandı.Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan ilk müdahale sonrasında anne Güle G.'nin durumunun ağır olmasından dolayı Şanlıurfa’ya sevk edildi. Anne ve kıza çarpan ismi öğrenilemeyen sürücünün kazadan sonra polis karakoluna gidip teslim olduğu öğrenildi.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.