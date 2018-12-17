Urfa’da Çamur Deryası, Mahalle Bataklığa Döndü

Yağışlar Mahalleyi Bataklığa Çevirdi

Yağmur Yağdığında Hayat Felç Oluyor

Araçlar Çamura Saplanıyor

-Yağışlar mahalleyi çamur deryasına döndürdü-Bataklığa gömülen mahalle yardım bekliyorŞanlıurfa’nın Eyyübiye İlçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesi son zamanlardaki yağışların etkisiyle çamur yola döndü. Mahallede asfalt, beton yol veya parke yolun olmaması hayatı olumsuz yönde etkiliyor.Ufak bir yağmurda çamur deryasına dönen toprak yol mahalle sakinlerini de zor duruma düşürüyor. Evlerine gitmekte zorluk çeken mahalle sakinleri; “Eve girene kadar çamura saplanıyoruz. Avlumuz merdivenlerimiz 2 dakika temiz kalmıyor. Yetkililere sesimizi duyurmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.Hayati Harrani Mahallesinde toprak yolun yağışların etkisiyle çamur yola dönüşmesi ile beraber yolda çukurlar da meydana geldi. Arabalarını dahi evlerinin önüne park edemeyen mahalle sakinleri, araçlarının çamurda ilerlemediğinden de dert yakındı.Mahalle sakinleri yetkililerin duruma el atmasını, mahallelerinin yeni bir yol kavuşmasını tavsiye ediyor.