Urfa’da Çamur Deryası, Mahalle Bataklığa Döndü

-Bataklığa gömülen mahalle yardım bekliyor
Yağışlar Mahalleyi Bataklığa ÇevirdiŞanlıurfa’nın Eyyübiye İlçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesi son zamanlardaki yağışların etkisiyle çamur yola döndü. Mahallede asfalt, beton yol veya parke yolun olmaması hayatı olumsuz yönde etkiliyor.
Yağmur Yağdığında Hayat Felç OluyorUfak bir yağmurda çamur deryasına dönen toprak yol mahalle sakinlerini de zor duruma düşürüyor. Evlerine gitmekte zorluk çeken mahalle sakinleri; “Eve girene kadar çamura saplanıyoruz. Avlumuz merdivenlerimiz 2 dakika temiz kalmıyor. Yetkililere sesimizi duyurmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Araçlar Çamura SaplanıyorHayati Harrani Mahallesinde toprak yolun yağışların etkisiyle çamur yola dönüşmesi ile beraber yolda çukurlar da meydana geldi. Arabalarını dahi evlerinin önüne park edemeyen mahalle sakinleri, araçlarının çamurda ilerlemediğinden de dert yakındı.
Mahalle sakinleri yetkililerin duruma el atmasını, mahallelerinin yeni bir yol kavuşmasını tavsiye ediyor.
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