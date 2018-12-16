Özcan'Rekor Oyla Beyazgül Başkan Olacak

Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Dr. Halil Özcan sosyal medya üzerinden Şanlıurfa Ak parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül,ile ilgili haberlere sosyal medya üzerinden destek verdi. Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Dr. Halil Özcan sosyal medya üzerinden Şu açıklamalarda bulundu."AK Partimizin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Zeynel Abidin Beyazgül’dür. Ve Şanlıurfalı hemşerilerimiz adayımızı ilk günden itibaren bağrına basmıştır. İnşallah Beyazgül’ü rekor bir oy ile Urfalı hemşerilerimiz şehrül emin olarak seçecektir. Durmak yok yola devam!" dedi