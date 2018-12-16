Yıldız ,Rekor Oyla Beyazgül Başkan Olacak

Durmak Yok Yola Devam

Ak parti Şanlıurfa Milletvekili ve MKYK üyesi İbrahim Halil Yıldız, Şanlıurfa Ak parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül, İle ilgili bugün bazı haber siteleri ve sosyal medyada çıkan, Beyagül’ün Büyükşehir belediye Başkan adaylığından çekileceği şeklindeki iddialara Yıldız, kendi Twitter hesabından bir açıklama yaparak. Ortaya atılan iddialar ve haberlerin Gerçeği yansıtmadığını aynı zamanda Ak partiye zarar vermek isteyen kişilerin bir algı operasyonu yapmaya çalıştıklarını bunda da başarılı olamayacaklarını belirterek. Böyle bir şeyin Kesinlikle olmadığını Allah’ın izni ile hemşerilerimizin de desteğiyle Zeynel Abidin Beyazgül, İnşallah yerel seçimde rekor oyla Şanlıurfa’nın büyükşehir belediye başkanı olacağını Belirtti.Milletvekili Yıldız, Bugün kendi resmî Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle. Allah’ın izniyle Şanlıurfalı hemşerilerimizin desteği ile Yerel Seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanlığına rekor oyla seçilecektir. Durmak yok yola devam “dedi