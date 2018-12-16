Son Dakika… Urfa’nın Büyükşehir Adayı Değişiyor Mu?

İki Adayın Değişimi Söz Konusu

Erdoğan Yanıltıldı Mı?

-Erdoğan yanıltıldı mı?-Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı değişecek mi?Sözcü Yazarı Veli Toprak’tan bomba iddia. Toprak 74 şehirde büyükşehir ve il belediye başkan adaylarını açıklayan AK Parti'nin, 2 büyükşehirde adayını belirlemesine rağmen yeniden anket çalışması başlattığını söyledi. Bu 2 büyükşehirlerden birinin Şanlıurfa olduğunu yazdı.Sözcü Yazarı Veli Toprak yazısında 2 Büyükşehir Belediye başkan adayının değişmesinin söz konusu olduğunu dile getirdiği bir yazı yayınladı. Toprak yazısında bazı belediye başkan adayları için anket yapıldığını ve anket sonuçlarının da Şanlıurfa ve Samsun büyükşehir adaylarının oranlarında değişim olduğunu dile getirerek "Sonuçlara göre iki ilde de adayın değişmesi gündemde" dedi.Kulislerde ise "Cumhurbaşkanı, Ankara'da olduğu gibi Şanlıurfa adayı konusunda da yanıltıldı mı?" Sorusuna cevap aranıyor.