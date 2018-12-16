Pazar Yerinde Patlama, Ölü ve Yaralılar Var

En Az 4 Ölü, Onlarca Yaralı

Bir Bombalı Araç Daha Tespit Edildi

-Pazar yerinde korkunç patlama-Bomba yüklü araçla Pazar alınan girdiler-Çok sayıda ölü ve yaralı varAfrin’in Raco caddesindeki bir halk pazarında bomba yüklü bir araç infilak etti. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yönetimi ele alınan Afrin ilçe merkezinde sivillerin yoğun olduğu sebze pazarında bomba yüklü araç patlatıldı. Edinilen bilgilerde, saldırıda 4 sivil yaşamını yitirdiği, 20'den fazla sivilin de yaralandığı belirlendi. Emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemleri alırken yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi.Patlamanın şiddetiyle Pazar yeri kan gölüne dönerken çevrede bulunan dükkanlarda da hasar oluştuğu belirlendi. Olay yerine gelen ekiplerin enkaz kaldırma ve yangın söndürme çalışmalarına başladığı kaydedildi. Öte yandan kentteki bir cadde de bombalı başka bir aracın tespit edildiği ve patlatılmadan araç bomba imha ekiplerince etkisiz hale getirildiği bilgisi edinildi.