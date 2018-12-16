Tüm Dünyaya Duyurdu! 15 Bin Savaşçı, Türkiye'den Gelecek Emri Bekliyor

-Terör örgütüne karşı Türkiye’ye destek verdiler
-Tüm dünyaya kararı açıkladılar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta içi yaptığı açıklamada Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda yuvalanan bölücü terör örgütüne yönelik operasyon başlatacağını açıklamıştı.
Reuters, Tüm Dünyaya DuyurduBu açıklama sonrası Afrin ve Zeytin Dalı, operasyonlarına da katılan ÖSO'dan destek haberi geldi. Özgür Suriye Ordusu'nu da (ÖSO) bünyesinde barındıran Suriye Ulusal Ordusu, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda yuvalanan terör örgütüne yönelik olası bir operasyona 15 bin savaşçıyla destek vermeye hazır olduklarını açıkladı. ÖSO'nun açıklamasını Reuters tüm dünyaya duyurdu.
Reuters'ın haberine göre; Suriye Ulusal Ordusu Sözcüsü Binbaşı Yusuf Hamud, operasyon için henüz kesinleşen bir tarih olmadığını, ancak 15 bin Suriyeli savaşçının operasyona katılmaya hazır durumda olduğunu belirtti.
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