Ünlü Sanatçının Kocasının Gelini Fuhuştan Tutuklandı

Bergen’i Öldüren Adamın Gelini Çıktı

18 Kişi Çıkarıldığı Mahkemece Tutuklandı

-Ünlü sanatçıyı öldüren adamın gelini çıktı-Fuhuş operasyonunda yakalanan isim şok yarattıAdana'nın Kozan ilçesinde 7 ay önce 18 kişinin tutuklandığı fuhuş operasyonunda tutuklanan kadınlardan birinin kimliği tespit edildi. Fuhuş operasyonunda tutuklanan kadının 1989 yılında arabesk şarkıcısı Bergen'i öldüren kocası Halis S.'nin eski gelini olduğu ortaya çıktı.Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliğive Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü, 4 Mayıs'ta yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı, fuhşa yer temin ettiği ve aracılık yaptığı öne sürülen şahıslara yönelik operasyon yapmıştı. Operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 18 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştı