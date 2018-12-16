Burası Urfa! Okul Yolu Değil Ölüm Yolu

Öğrenciler Okula Gitmeye Çalışıyorlar

Günde 6 Okul Servisi Geçiyor

Yapılan Yol Sular Altında Kaldı

-Öğrencilerin okul yolu çilesi-Tehlikeli köprüden okula gitmek için geçiyorlar-okul yolunda bulunan köprü ölüme davetiye çıkarıyorŞanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı İncirlik köyünde bulunan köprü hasarlı şekilde kullanılıyor. köprünün üzerindeki asfaltın çeşitli sebeplerle delinmesi ile altından geçen suyun rahatlıkla göründüğü alanda öğrenciler okula gitmeye çalışıyor.Günde 6 tane okul servisinin geçtiği köprünün yıkılması an meselesi iken, okul servisleri köprünün yıkılma tehlikesinden dolayı öğrencileri köprünün başında indirerek yollarına yürüyerek devam etmesini sağlıyor. Kış aylarının sert geçtiği Şanlıurfa’da öğrencilerin okul yolu çile yolu olurken, yetkililerden yardım bekleyen köy halkı herhangi bir kazaya sebebiyet vermeden köprünün yeniden yapılmasını talep ediyor.Durumu cep telefonu kamerası ile kaydeden bir vatandaş; “Korkumuz köprünün öğrencilerin geçişi sırasında yıkılmasıdır. Köprünün alternatifi olarak yapılan yol ise aşırı yağışlardan dolayı sular altında kaldı.” dedi.Dilekçe Yazdık, Dönüş OlmadıYetkililere onlarca dilekçe göndermelerine rağmen geri dönüş alamadıklarını ifade eden vatandaşlar; “Köprünün halini fotoğraflayıp dilekçelere ekledik. Yetkililere ulaştırdığımız dilekçeye herhangi bir dönüş yapılmadı. Öğrencilerimiz adına bu köprünün yapılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.