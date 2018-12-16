Tarihi Eser Üzerinde İlişkiye Girdiler

Piramitte İlişkiye Girip Yayınladı

Ahlaksız ve Mısıra Hakaret

Çifte Yardım Edenler Tek Tek Yakalanıyor

Bunları Şimdilik Siliyorum

Mısırlılar Beğenmişti

-Piramitte cinsel ilişkiye girdi-Mısır yetkilileri olayı es geçmedi-Çekilen fotoğrafları Mısırlılar beğendiBir ay önce Mısır’a tatile giden ve orada çektiği görüntüleri internet sitelerine yükleyen Danimarkalı fotoğrafçı Andreas Hvid, UNESCO Dünya Mirası listesinde de bulunan tarihi Keops Piramidi'nin tepesinde bir kadınla cinsel ilişkiye girerken çekişmiş görüntülerini paylaşarak tartışmalara neden olduGörüntüleri gören Mısırlı yetkililer yaşananları ahlaksızlık ve Mısır’a hakaret olarak algıladıklarını söyleyerek ve yasal işlem başlatacaklarını duyurdu. Mısırlı yetkililer, konu ile alakalı geniş bir çalışma başlattı. Mısırlı yetkililer Hvid’in 4.500 yıllık tarihi yapı üzerinde yaptığı uygunsuz hareket sonrasında bölgede görevli çalışanlar hakkında soruşturma başlatarak çemberi daralttı.Başlatılan çalışmada öncelikle bölgede görevli olan çalışanlar hakkında soruşturma başlatarak Kahire yakınlarındaki piramitte çalışan iki kişinin gözaltına aldı. Mısır İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı soruşturmada, Danimarkalı fotoğrafçı ve kimliği belirlenemeyen kadını taşıyan bir deve sahibini de gözaltına aldı. Yetkililer, turistleri deve üzerinde taşıyan bu kişinin yaklaşık 233 dolar aldığını ve bunun karşılığında çifti piramit ziyaretleri kapandıktan sonra alana götürdüğünü açıkladı.Skandala imza atan Danimarkalı fotoğrafçı Andreas Hvid, sosyal medya hesabından yaptı açıklamada; “Yıllardır bu platformda çıplak sanat fotoğrafları paylaşıyorum ama bunlar son zamanlarda şikayet ediliyor. Bunları şimdilik siliyorum ve gelecekte bunların sansürlü versiyonunu kullanacağım” dedi.Ülkede karışıklığa neden olan Hvid, Danimarka’daki bir gazeteye verdiği röportajda “Her zaman Büyük Piramit'in zirvesine çıkma hayali kurdum. Bir süredir de burada çıplak fotoğraf çekme arzusu duyuyordum” dedi. Mısırlıların çoğunluğunun fotoğrafı beğendiğin dile getiren Hvid, “Birçok insanın bunu öfkeyle karşılamasına üzüldüm. Ama birçok Mısırlıdan da olumlu tepkiler aldım” dedi.