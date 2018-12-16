​Aynı Evde 1 Kadın 7 Erkek, Cinsel İlişki Sonları Oldu

7 Kişi Gözlatına Alındı

5 Kişi Tutuklandı

- Fuhuş operasyonunda 5 tutuklama-1 kadın 7 erkek fuhuş operasyonunda yakalandı-5 kişi fuhuştan cezaevine gönderildiAdıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından Adıyaman, Antalya ve Gaziantep’te 13 farklı adrese geçtiğimiz günlerde fuhuş operasyonu düzenlendi.Operasyonda fuhşa aracılık yapan ve yer temin eden A.E.A., N.A., M.S., İ.S., M.Ö., S.İ. ve Z.K., isimli 1’i kadın 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.Şahıslardan S.İ., M.İ., İ.S., Z.K. ve M.Ö. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, A.E.A., ve kadın N.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şahıslar cezaevine götürüldü.Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.