Urfalılarla Beraber Çoştular

Türkiye’nin Her Yerinde Yapılıyor

“Bize her yer Trabzon”

"Amacımız farklı kültürleri kaynaştırmak"

Urfalı Vatandaşlar Beğendi

- Karadenizliler Şanlıurfalıları coşturdu- Şanlıurfa’da Karadeniz rüzgarıKaradeniz Uşakları Geleneksel Kültürler etkinliği Karadeniz’in çeşitli illerinden gelen Karadenizliler, Şanlıurfa’da yöresel yemekleri, içecekleri, kıyafetleri ve Karadeniz’e özgü oyunları sergiledi. Karadeniz Uşakları Geleneksel Kültürler etkinliği, Türkiye’nin her yerinde 8 yıl boyunca 360 organizasyon gerçekleştirerek, Karadeniz bölgesinin geleneksel kültürlerini tanıtarak, farklı kültürlerle kaynaşmayı hedefleniyor.Trabzon’la Şanlıurfa aslında kardeş bir şehirler olduğunu belirten Şanlıurfa Karadenizliler Kuruyucu Başkanı Nuray Olguner, "Biz burada Karadeniz özgü ürünler tanıtıyoruz. Trabzon’la Şanlıurfa aslında kardeş bir şehirdir. Kültürleri, düşünceleri ve yapıları aynıdır. Bizdeki kültür dayanışmasıdır. Şanlıurfalı kardeşlerimizde hamsi yiyor. Biz balıktan çeşit çeşit yemekler yapıyoruz” dedi.Şanlıurfa’da Karadeniz Uşakları Geleneksel Kültürler etkinliğini düzenleyen Hülya Sevinç ise, "Karadenizliler Uşaklar projemiz Türkiye geneli olan bir projedir. Karadeniz insanı, Karadeniz lezzetlerini, Karadeniz’in coşkusunu tanıtan bir projedir. Şanlıurfa’ya ikinci gelişimizdir. Şanlıurfa’ya çok sevilerek geldik, buda çok hoşumuza gitti. Burada hem Şanlıurfalı dostlarımıza hem de Karadeniz’de yaşayan hemşerilerimize bir beraberlik duygusunu pekiştirmek. Hep birlikte güldük, gülümsedik. Bugün burada halk dansları, horonlar tepeceğiz. Bu bir kültür birleşmesidir. Tüm Şanlıurfalı dostlarımıza göstermiş oldukları ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu projemiz çok sevildi. 8 yıldır içerisinde 380 organizasyon yaptık” diye konuştu.Karadeniz Uşakları Geleneksel Kültürler etkinliğini gezen Şanlıurfalı vatandaşlar ise, Karadeniz yöresine ait yemekleri, kıyafetleri ve oyunların çok beğendiklerini ifade ettiler.Ayrıca Karadenizliler Akçaabat Halk oyunları ekibi, Şanlıurfalılar için Karadeniz oyunlarını sergiledi.