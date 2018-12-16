​Suryelilerin Bu Yaptığı Urfa’da Rağbet Görüyor

Tandır Ekmeği Kültürlerini Yaşatıyorlar

Günde Bine Yakın Ekmek Üretiliyor

Urfa’da Olmaktan Çok Memnunuz

- Suriyeliler tandır ekmeği geleneğini Türkiye'de devam ettiriyor-Suriyeliler kendi tandır ekmeklerini sipariş üzerine satıyorSuriye’deki iç savaştan dolayı Şanlıurfa’ya yerleşen Suriyeli vatandaşlar, burada kendi tandır ekmeği kültürlerini yaşatmaya devam ediyor. Merkez Haliliye ilçesindeki Rabia Meydanı'nda kiralamış oldukları iş yerlerini fırına çeviren Suriyeliler, kendi yöresel ekmelerini yapıyor. Un, maya ve tuz ile yoğrulan hamur, tandırda ve fırınlarda pişiriliyor. Sipariş üzeri ve parkende satılan ekmekler, boyutuna göre 50 ile 75 kuruş arasında satılıyor.Suriyelilerin kendi ülkelerinde yaptığı işleri burada da devam ettiklerini aktaran esnaf Resul Demir, "Bu bölgede yoğun olarak Suriyeliler yaşıyor. Kendi ülkelerinde yaptıkları işleri burada da yapıyorlar. Suriye’de fırıncı olan insanlar burada da fırın işiyle uğraşıyor. Tandır ekmeğinin fiyatı boyutlarına göre değişiyor. Küçük olan ekmekler 50 kuruştur. Büyük ekmekler ise 75 kuruşa satılıyor. Üç tane küçük ekmek ise 1 liradan satılıyor. Bu şekilde hizmet veriyorlar. Günlük olarak duruma göre 500 ile bin ekmek yapılıyor. Suriyeli insanların bu işleri yaparak kendi ailelerinin geçimini sağlıyorlar. İnsanlara yük olmadan, kendileri iş yaprak ayakta kalıyorlar. Genelde bu ekmekleri dönerciler, vatandaşlar ve esnaf alıyor. Geleneksel yemeklerde, çiğ köfte ve pilav gibi yemeklerle birlikte tüketiliyor” diye konuştu.Suriyeli Abud Avvad ise "Kendi ülkemizde yaptığımız tandır ekmeğini burada da yapıyoruz. Ekmekler boyutlarına göre 50 ile 75 kuruşa satılmaktadır. Çok şükür işimizi yapıyoruz. Şanlıurfa’da olmaktan çok memnunuz" diye konuştu.İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Şanlıurfa’da 460 bin üzerinde Suriyeli bulunuyor. Bu sayı Şanlıurfa nüfusunun ise yüzde 23’ünü oluşturuyor.