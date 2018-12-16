Urfalı Gençler Böyle Dikkat Çekti

Çok Olumlu Tepkiler Aldık

Rap Yoluyla Gençleri Bilinçlendirmeye Çalıştık

- Şanlıurfalı gençlerden uyuşturucu kullanımına klipli tepki- Duyarlı gençler uyuşturucuya dikkat çekmek için klip çekti- Uyuşturucuya rap klipli tepkiEdinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da bir araya gelerek sık sık sosyal deneyler yapıp sosyal medya hesaplarından paylaşan bir grup genç, bu defa uyuşturucuya dikkat çekti. Gençler, bir klip çekerek rap müziği eşliğinde uyuşturucunun zararlarına değindi. 'Beyaz Ölüm' adlı klipte bir gencin seyyar satıcılık yapan babasından para alarak uyuşturucu satın alıp kullanması konu edindi. Tamamı halktan seçilen klipteki oyuncular ise usta oyuncuları aratmadı. Klipte babasından sürekli para alan bir genç, uyuşturucu satın alıp kullanıyor. Kullandığı uyuşturucu ise yavaş yavaş ölüme götürüyor.Klipte uyuşturucu kullanan genci oynayan Ahmet Kurt, "Türkiye’de uyuşturucu kullanımına biz gençler olarak tepki göstermek istedik. Biz bunu nasıl yapabiliriz diye düşündük. Gençlerin en çok dinlediği müzik türü rap olduğu için biz de bir rap kliple uyuşturucu kullanımına tepki göstermek istedik. Bunu da sosyal medya üzerinden yayımladık ve birçok gencin de ilgisini çekti. Klipte çalışan bir babanın, manav bir babanın alın teriyle kazandığı parayı çarçur eden yani onu uyuşturucuya sarf eden bir gencin yavaş yavaş uyuşturucudan dolayı hayatının sona ermesini konu aldık. Ailelere çocuklarını daha iyi takip etmelerini, nasıl arkadaşlarla takıldıklarını, hangi ortamlara gittiklerini daha iyi takip edip onların kötü yola düşmesini engelleyebilirler" dedi.Klibin yönetmenliğini yapan Halil Güneş ise, “Bizler gençler olarak, biliyorsunuz uyuşturucu kullanımı şu anda hat safhada. Biz de bunlara tepki amaçlı elimizden ne gelir dedik. Gençlerin ilgisini çeken ve sürekli dinledikleri bir müzik tarzı var, rap. Biz de rap yoluyla gençlere bildirmeye çalıştık. Dileriz ki herkes uyuşturucuyla alakalı elinden geleni yapar. Bizler, gençler olarak elimizden bu geliyordu. Ulaştığımız her insanı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Umarız aileler de, yetkili olan kişiler de gençleri uyuşturucu konusunda bilinçlendirirler ve uyuşturucu kullanım oranı düşer” diye konuştu.