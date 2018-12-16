Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 16 Aralık 2018 10:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Urfalı Gençler Böyle Dikkat Çekti

Şanlıurfa’da bir grup genç, uyuşturucu kullanımına dikkat çekmek için bir klip hazırladı. Sosyal medyada paylaşılan klip kısa sürede çok sayıda kişi tarafından beğenildi.

Urfalı Gençler Böyle Dikkat Çekti

- Şanlıurfalı gençlerden uyuşturucu kullanımına klipli tepki 
- Duyarlı gençler uyuşturucuya dikkat çekmek için klip çekti 
- Uyuşturucuya rap klipli tepki 
 

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da bir araya gelerek sık sık sosyal deneyler yapıp sosyal medya hesaplarından paylaşan bir grup genç, bu defa uyuşturucuya dikkat çekti. Gençler, bir klip çekerek rap müziği eşliğinde uyuşturucunun zararlarına değindi. 'Beyaz Ölüm' adlı klipte bir gencin seyyar satıcılık yapan babasından para alarak uyuşturucu satın alıp kullanması konu edindi. Tamamı halktan seçilen klipteki oyuncular ise usta oyuncuları aratmadı. Klipte babasından sürekli para alan bir genç, uyuşturucu satın alıp kullanıyor. Kullandığı uyuşturucu ise yavaş yavaş ölüme götürüyor. 

 

Çok Olumlu Tepkiler Aldık 

Klipte uyuşturucu kullanan genci oynayan Ahmet Kurt, "Türkiye’de uyuşturucu kullanımına biz gençler olarak tepki göstermek istedik. Biz bunu nasıl yapabiliriz diye düşündük. Gençlerin en çok dinlediği müzik türü rap olduğu için biz de bir rap kliple uyuşturucu kullanımına tepki göstermek istedik. Bunu da sosyal medya üzerinden yayımladık ve birçok gencin de ilgisini çekti. Klipte çalışan bir babanın, manav bir babanın alın teriyle kazandığı parayı çarçur eden yani onu uyuşturucuya sarf eden bir gencin yavaş yavaş uyuşturucudan dolayı hayatının sona ermesini konu aldık. Ailelere çocuklarını daha iyi takip etmelerini, nasıl arkadaşlarla takıldıklarını, hangi ortamlara gittiklerini daha iyi takip edip onların kötü yola düşmesini engelleyebilirler" dedi. 


 

Rap Yoluyla Gençleri Bilinçlendirmeye Çalıştık 

Klibin yönetmenliğini yapan Halil Güneş ise, “Bizler gençler olarak, biliyorsunuz uyuşturucu kullanımı şu anda hat safhada. Biz de bunlara tepki amaçlı elimizden ne gelir dedik. Gençlerin ilgisini çeken ve sürekli dinledikleri bir müzik tarzı var, rap. Biz de rap yoluyla gençlere bildirmeye çalıştık. Dileriz ki herkes uyuşturucuyla alakalı elinden geleni yapar. Bizler, gençler olarak elimizden bu geliyordu. Ulaştığımız her insanı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Umarız aileler de, yetkili olan kişiler de gençleri uyuşturucu konusunda bilinçlendirirler ve uyuşturucu kullanım oranı düşer” diye konuştu. 



 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
Urfa'daki Markette Rezalet, Peynirlerin Arasında Fare Dolanıyor
Urfa'daki Markette Rezalet, Peynirlerin Arasında Fare Dolanıyor
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde bulunan bir markette şarküteri reyonunda fare görüldü. Fareyi peynirlerin arasında gören müşteri olayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
​Urfa’da Düğüne Jandarma Baskını
​Urfa’da Düğüne Jandarma Baskını
Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından düğünlerde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.
​Zabıta Zulmü Harran’da Baş Gösterdi
​Zabıta Zulmü Harran’da Baş Gösterdi
Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde geçimini sağlamak için portakal, mandalina satan satıcının tezgahı zabıtalar tarafından yola saçıldı.
​Urfa’da Kaza, kamyonet Tıra Çarptı, 2 Yaralı
​Urfa’da Kaza, kamyonet Tıra Çarptı, 2 Yaralı
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde kamyonetin tıra çarpması sonucu kamyonette sıkışan 2 kişi yaralandı.
Beyazgül, Şanlıurfa Yayla Turizminin Merkezi Olacak
Beyazgül, Şanlıurfa Yayla Turizminin Merkezi Olacak
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül’ün projeleri netleşmeye başladı.
​Urfalı Öğrenciler, 3 Ayda 90 Bin Adet Toplayarak Umut Oldu
​Urfalı Öğrenciler, 3 Ayda 90 Bin Adet Toplayarak Umut Oldu
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde ortaokul öğrencileri topladıkları mavi kapakla engelli bir çocuğa tekerlekli sandalye aldı.
Urfa'da 30 Metreden Uçuruma Düşen Araçta, Kimsenin Burnu Bile Kanamadı
Urfa'da 30 Metreden Uçuruma Düşen Araçta, Kimsenin Burnu Bile Kanamadı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sağanak ve kar yağışları nedeniyle oluşan buzlama kazalara neden olmaya devam ediyor.
Urfalı Öğrenciler Geleceğe Komando Gibi Hazırlanıyorlar
Urfalı Öğrenciler Geleceğe Komando Gibi Hazırlanıyorlar
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Destek Programı (SODES) işbirliğiyle kurulan ‘Benim de Söyleyeceklerim Var’ projesi kapsamında üniversiteye hazırlanan öğrenciler komando eğitimini aratmayacak sistem ile üniversiteye hazırlanıyor.
Urfa'da Hamile Kadın Dereden Taktörle Geçirilip Ambulansa Ulaştırıldı
Urfa'da Hamile Kadın Dereden Taktörle Geçirilip Ambulansa Ulaştırıldı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde doğum sancıları tutan kadın için çağrılan ambulans dereden geçemeyince, kadın dereden traktörle geçirilerek sağlık ekiplerine ulaştırıldı
Urfa'ya Askeri Sevkiyat Devam Ediyor
Urfa'ya Askeri Sevkiyat Devam Ediyor
Suriye sınırındaki Şanlıurfa’ya yapılan askeri sevkiyatlar hız kesmeden devam ediyor. Hatay'dan yola çıkan tırların üzerindeki tank ve ZPT'ler Şanlıurfa'ya ulaştı.
Çiftçi, Antebin İlerisindeyiz
Çiftçi, Antebin İlerisindeyiz
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti’nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Zeynel Abidin Beyazgül ile birlikte seçim çalışmalarını yürüteceklerini ve "tatil etmiyoruz" ifadesini kullanarak genel merkez nezdinde kendisine tebliğ edilecek yeni görevlere hazır olduğunu söyledi.
Urfa'da Yollar Buz Pistine Döndü
Urfa'da Yollar Buz Pistine Döndü
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yoğun kar yağışı sonrasında yollar buz pistine döndü. buzlanma nedeniyle yoldan çıkan bir çok otomobil ise vinçler yardımıyla kurtarıldı.
​Restoranda Çirkin Olay! Başörtülü Kadına Böyle Saldırdılar
​Restoranda Çirkin Olay! Başörtülü Kadına Böyle Saldırdılar
​Seçim Öncesi Bu Tarihlere Dikkat
​Seçim Öncesi Bu Tarihlere Dikkat
​Site Yöneticisinden 41 bin TL'lik Fatura Vurgunu
​Site Yöneticisinden 41 bin TL'lik Fatura Vurgunu
​Bakan Kurum'dan Eczanelerde Poşet Kullanımına İlişkin Açıklama
​Bakan Kurum'dan Eczanelerde Poşet Kullanımına İlişkin Açıklama
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
8°C / 6°C
Durum
Yağmurlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:04
Güneş
07:32
Öğle
12:37
İkindi
15:07
Akşam
17:30
Yatsı
18:51
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koltuğunda Kimi Görmek İstersiniz?

﻿