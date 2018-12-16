​Ak Parti Belediye Başkan Adayı, Kürtçe Zorunlu Ders Olsun

Kütçe Zorunlu Ders Olsun

İngilizce Öğreneceklerine…

PKK Bunu Sabote Etti

-Kürtçe zorunlu dil olsun dedi-AKP Belediye Başkanı herkes birbirini anlasınAKP Ağrı belediye başkan adayı Savcı Sayan, Kütçe okullarda zorunlu dil olsun dedi. Katıldığ bir TV programında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Savcı Sayan şunları ifade etti;Sayan; “Kürtçe öğrenmek zorunlu ders olsun. Bunu neden söylüyorum. Benim annem sizi anlayabiliyorsa sizin annenizde beni anlasın” dedi.Konuşmasına devam eden AKP Ağrı belediye başkan adayı Savcı Sayan, “İngilizceyi öğreneceklerine Kürtçeyi öğrensin. Batıdan bir arkadaşımız kardeşimiz Ağrı’ya atandığında zorluk çekmesin” ifadelerini kullandı.Çözüm sürecine ilişkin de açıklamalarda da bulunan Savcı Sayan; "Türkiye'nin gelişmesini istemeyenler sabote etti. Bundan sonra ben olabileceğine inanmıyorum. Birileri bunu sürekli kötü amaçla kullanıyor. Buradaki amaç birlik, beraberlik olmalıydı. PKK bunu sabote etti" dedi.AKP'nin CHP'den transfer ettiği, İzmir'den milletvekili adayı gösterdikten sonra Ağrı'dan belediye başkan adayı oldu.