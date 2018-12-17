Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 17 Aralık 2018 08:00:57 Tarihinde eklenmiştir.

Aksoy, Urfa’da Para Karşılığında Aday Adayları Belirleniyor

Eyyübiye AKP Aday Adayı Hamit Mehmet Aksoy, “Milletvekilleri kendi adaylarını kendileri belirliyor. Herkes birinin elini tutmuş adaylığa sürüklüyor. Dikkat ettiyseniz adayların çoğunluğu aşiret mensubu insanlardır.” diyerek isyan etti. aday adaylarının para karşılığında belirlendiğini iddia eden Aksoy, resmen ateş püskürdü.

Aksoy, Urfa’da Para Karşılığında Aday Adayları Belirleniyor

Eyyubi’ye AKP Aday Adayı Hamit Mehmet Aksoy, sosyal medyada açtığı canlı yayın ile olay yaratacak iddialara imza attı. Şanlıurfa il ve ilçelerinde aday adayı olan insanların çoğunluğunun aşiret mensubu olduğunu dile getiren Aksoy, hepsinin belirli bir oy potansiyeli olduğunu söyledi.

Para karşılığında aday adaylarının belirlendiğini de iddia eden Aksoy, yaptığı açıklamalarla şok yarattı.

İşte Aksoy’un olay yaratacak canlı yayınından satır başlıkları;

Eyyübiye’de 32 Aday Adayı Var

Eyyübiye’de 32 tane aday adayı oldu. Bir güne bir gün ne bir il başkanı, ne bir teşkilat, ne bir belediye başkanı bunları onure etmedi. Gelip bu arkadaşlarla oturup bunların bir fikrini alın. Herkes kapalı kapılar ardında özel istişareler yapıyor. “Bu benim adamım bu benim akrabam, bu milletvekilinin yeğeni, bu bilmem kimin adamı”diyor. Biz bunları görüyoruz. Siz bu Ak davaya da parti ittifakına da zarar veriyorsunuz


 

Para Karşılığında Aday Belirleniyor

Herkes kendi adayını almış. Öyle olacak böyle olacak deyip icra odalarında para karşılığında aday adayları belirleniyor. Yazık size. Partiye, teşkilata, reise zarar veriyorsunuz. Bu zarar verenlerden birileri de milletvekilleridir.Milletvekilleri de zarar veriyor.


 

Sonucuna Katlanırsınız

Milletvekillerine sesleniyorum, Şanlıurfa’yı zillet ittifakına bile bile teslim edeceksiniz. Şanlıurfa’yı başka partilere teslim edeceksiniz. Ben bunun bilincindeyim. Milletvekillerini telefonla arıyoruz kimse cevap vermiyor. Milletvekilleri,bakın siz burada aday adaylarına yanlış yaparsanız bunun sonucuna katlanırsınız. İhalesi sizin boynunuzda kalır. Adil davranmazsanız milletvekilleri teşkilatın üzerine yıkılır, bölgeye de çıkamazsınız, bunu size söyleyeyim.

 

Hem Ak Parti İttifakına Zarar Veriyorsunuz Hem Reise

Milletvekillerine diyorum hem Ak Parti ittifakına zarar veriyorsunuz hem de reise zarar veriyorsunuz. Kimse kimsenin babasının oğlu değil. Herkes aday adaylarına adil davransın. 13 ilçenin adaylarına adil davransın. Biz, o olsun, bu olsun, demiyoruz. Adil, liyakatli insanları aday yapın. İcra odalarında, başka yerlerde herkes yandaşlık yaparsa vay bu memleketin haline.

 

Ben Bu İşin Peşini Bırakmayacağım

Şanlıurfa’da yanlış giden şeyler var. Ben susmayacağım ve bu işin de peşini bırakmayacağım. Tüm Türkiye’ye sesleniyorum herkes bilsin, burada yanlış giden şeyler var, icra odaları var, yandaşlık var. Kulağımıza kirli şeyler geliyor. Para karşılığında aday adayları belirleniyor. Para karşılığında nasıl aday adayları belirleniyor? Sizin Allah korkunuz yok mu?

 

Özcan ve Akay Grupçuluk yapıyor

Akçakale Belediye Başkanı Ahmet Akay bizim bölge milletvekilimiz, sen Harran ve Akçakale’nin Milletvekilisin. Bizim Eyyübiye ilçemize müdahil olmak etik değildir. Sen eğer Eyyübi’ye ilçesinin milletvekili isen, gel Yakubiye’yi gez. Bu insanlar sana oy vermişe gel bu insanların dertlerini dinle. Burada grupçuluk yapıyorsunuz Halil Özcan’da böyle Ahmet Akyada böyle



Açıklama: IFrame 



 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
Urfa'daki Markette Rezalet, Peynirlerin Arasında Fare Dolanıyor
Urfa'daki Markette Rezalet, Peynirlerin Arasında Fare Dolanıyor
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde bulunan bir markette şarküteri reyonunda fare görüldü. Fareyi peynirlerin arasında gören müşteri olayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
​Urfa’da Düğüne Jandarma Baskını
​Urfa’da Düğüne Jandarma Baskını
Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından düğünlerde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.
​Zabıta Zulmü Harran’da Baş Gösterdi
​Zabıta Zulmü Harran’da Baş Gösterdi
Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde geçimini sağlamak için portakal, mandalina satan satıcının tezgahı zabıtalar tarafından yola saçıldı.
​Urfa’da Kaza, kamyonet Tıra Çarptı, 2 Yaralı
​Urfa’da Kaza, kamyonet Tıra Çarptı, 2 Yaralı
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde kamyonetin tıra çarpması sonucu kamyonette sıkışan 2 kişi yaralandı.
Beyazgül, Şanlıurfa Yayla Turizminin Merkezi Olacak
Beyazgül, Şanlıurfa Yayla Turizminin Merkezi Olacak
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül’ün projeleri netleşmeye başladı.
​Urfalı Öğrenciler, 3 Ayda 90 Bin Adet Toplayarak Umut Oldu
​Urfalı Öğrenciler, 3 Ayda 90 Bin Adet Toplayarak Umut Oldu
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde ortaokul öğrencileri topladıkları mavi kapakla engelli bir çocuğa tekerlekli sandalye aldı.
Urfa'da 30 Metreden Uçuruma Düşen Araçta, Kimsenin Burnu Bile Kanamadı
Urfa'da 30 Metreden Uçuruma Düşen Araçta, Kimsenin Burnu Bile Kanamadı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sağanak ve kar yağışları nedeniyle oluşan buzlama kazalara neden olmaya devam ediyor.
Urfalı Öğrenciler Geleceğe Komando Gibi Hazırlanıyorlar
Urfalı Öğrenciler Geleceğe Komando Gibi Hazırlanıyorlar
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Destek Programı (SODES) işbirliğiyle kurulan ‘Benim de Söyleyeceklerim Var’ projesi kapsamında üniversiteye hazırlanan öğrenciler komando eğitimini aratmayacak sistem ile üniversiteye hazırlanıyor.
Urfa'da Hamile Kadın Dereden Taktörle Geçirilip Ambulansa Ulaştırıldı
Urfa'da Hamile Kadın Dereden Taktörle Geçirilip Ambulansa Ulaştırıldı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde doğum sancıları tutan kadın için çağrılan ambulans dereden geçemeyince, kadın dereden traktörle geçirilerek sağlık ekiplerine ulaştırıldı
Urfa'ya Askeri Sevkiyat Devam Ediyor
Urfa'ya Askeri Sevkiyat Devam Ediyor
Suriye sınırındaki Şanlıurfa’ya yapılan askeri sevkiyatlar hız kesmeden devam ediyor. Hatay'dan yola çıkan tırların üzerindeki tank ve ZPT'ler Şanlıurfa'ya ulaştı.
Çiftçi, Antebin İlerisindeyiz
Çiftçi, Antebin İlerisindeyiz
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti’nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Zeynel Abidin Beyazgül ile birlikte seçim çalışmalarını yürüteceklerini ve "tatil etmiyoruz" ifadesini kullanarak genel merkez nezdinde kendisine tebliğ edilecek yeni görevlere hazır olduğunu söyledi.
Urfa'da Yollar Buz Pistine Döndü
Urfa'da Yollar Buz Pistine Döndü
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yoğun kar yağışı sonrasında yollar buz pistine döndü. buzlanma nedeniyle yoldan çıkan bir çok otomobil ise vinçler yardımıyla kurtarıldı.
​Restoranda Çirkin Olay! Başörtülü Kadına Böyle Saldırdılar
​Restoranda Çirkin Olay! Başörtülü Kadına Böyle Saldırdılar
​Seçim Öncesi Bu Tarihlere Dikkat
​Seçim Öncesi Bu Tarihlere Dikkat
​Site Yöneticisinden 41 bin TL'lik Fatura Vurgunu
​Site Yöneticisinden 41 bin TL'lik Fatura Vurgunu
​Bakan Kurum'dan Eczanelerde Poşet Kullanımına İlişkin Açıklama
​Bakan Kurum'dan Eczanelerde Poşet Kullanımına İlişkin Açıklama
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
8°C / 6°C
Durum
Yağmurlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:04
Güneş
07:32
Öğle
12:37
İkindi
15:07
Akşam
17:30
Yatsı
18:51
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koltuğunda Kimi Görmek İstersiniz?

﻿