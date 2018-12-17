Aksoy, Urfa’da Para Karşılığında Aday Adayları Belirleniyor

Eyyübiye’de 32 Aday Adayı Var

Para Karşılığında Aday Belirleniyor

Sonucuna Katlanırsınız

Hem Ak Parti İttifakına Zarar Veriyorsunuz Hem Reise

Ben Bu İşin Peşini Bırakmayacağım

Özcan ve Akay Grupçuluk yapıyor

Eyyubi’ye AKP Aday Adayı Hamit Mehmet Aksoy, sosyal medyada açtığı canlı yayın ile olay yaratacak iddialara imza attı. Şanlıurfa il ve ilçelerinde aday adayı olan insanların çoğunluğunun aşiret mensubu olduğunu dile getiren Aksoy, hepsinin belirli bir oy potansiyeli olduğunu söyledi.Para karşılığında aday adaylarının belirlendiğini de iddia eden Aksoy, yaptığı açıklamalarla şok yarattı.İşte Aksoy’un olay yaratacak canlı yayınından satır başlıkları;Eyyübiye’de 32 tane aday adayı oldu. Bir güne bir gün ne bir il başkanı, ne bir teşkilat, ne bir belediye başkanı bunları onure etmedi. Gelip bu arkadaşlarla oturup bunların bir fikrini alın. Herkes kapalı kapılar ardında özel istişareler yapıyor. “Bu benim adamım bu benim akrabam, bu milletvekilinin yeğeni, bu bilmem kimin adamı”diyor. Biz bunları görüyoruz. Siz bu Ak davaya da parti ittifakına da zarar veriyorsunuzHerkes kendi adayını almış. Öyle olacak böyle olacak deyip icra odalarında para karşılığında aday adayları belirleniyor. Yazık size. Partiye, teşkilata, reise zarar veriyorsunuz. Bu zarar verenlerden birileri de milletvekilleridir.Milletvekilleri de zarar veriyor.Milletvekillerine sesleniyorum, Şanlıurfa’yı zillet ittifakına bile bile teslim edeceksiniz. Şanlıurfa’yı başka partilere teslim edeceksiniz. Ben bunun bilincindeyim. Milletvekillerini telefonla arıyoruz kimse cevap vermiyor. Milletvekilleri,bakın siz burada aday adaylarına yanlış yaparsanız bunun sonucuna katlanırsınız. İhalesi sizin boynunuzda kalır. Adil davranmazsanız milletvekilleri teşkilatın üzerine yıkılır, bölgeye de çıkamazsınız, bunu size söyleyeyim.Milletvekillerine diyorum hem Ak Parti ittifakına zarar veriyorsunuz hem de reise zarar veriyorsunuz. Kimse kimsenin babasının oğlu değil. Herkes aday adaylarına adil davransın. 13 ilçenin adaylarına adil davransın. Biz, o olsun, bu olsun, demiyoruz. Adil, liyakatli insanları aday yapın. İcra odalarında, başka yerlerde herkes yandaşlık yaparsa vay bu memleketin haline.Şanlıurfa’da yanlış giden şeyler var. Ben susmayacağım ve bu işin de peşini bırakmayacağım. Tüm Türkiye’ye sesleniyorum herkes bilsin, burada yanlış giden şeyler var, icra odaları var, yandaşlık var. Kulağımıza kirli şeyler geliyor. Para karşılığında aday adayları belirleniyor. Para karşılığında nasıl aday adayları belirleniyor? Sizin Allah korkunuz yok mu?Akçakale Belediye Başkanı Ahmet Akay bizim bölge milletvekilimiz, sen Harran ve Akçakale’nin Milletvekilisin. Bizim Eyyübiye ilçemize müdahil olmak etik değildir. Sen eğer Eyyübi’ye ilçesinin milletvekili isen, gel Yakubiye’yi gez. Bu insanlar sana oy vermişe gel bu insanların dertlerini dinle. Burada grupçuluk yapıyorsunuz Halil Özcan’da böyle Ahmet Akyada böyle