Ayağını Makineye Kaptıran Teknisyen Hayatını Kaybetti

Cenazesi Memlekete Gönderildi

Olay, Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Bir işletmede teknisyen olarak görev yapan Ergün Keskin (40), ayağını helezon makinesine kaptırdı. Olayı gören mesai arkadaşları sağlık görevlileri ve itfaiyeye haber verdi. Talihsiz teknisyen kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak olay yerinde hayatını kaybetti.Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Keskin’in cenazesi buradaki işlemlerin ardından memleketi Amasya’ya gönderilerek toprağa verildi.