Aleyna Tilki müjdeyi Verdi;Yeni Mesleğini Açıkladı

Sonra Aç Balerin Gelir

Şarkılarıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, şiir kitabı Aç Balerin çıkıyor. Şarkıcı Aleyna Tilki müziği kadar şiirleriyle de gündeme gelecek gibi görünüyor. Şarkılarıyla ve yaptığı açıklamalarla gündeme ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerine şiir kitabı çıkaracağının müjdesini verdi.Sosyal medya hesabında paylaşım yapan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki fotoğrafına, “Sonra aç balerin gelir… Siz onun zerafetini izlerken o sizin tüm duygularınız yer ve gider. ‘Aç Balerin’ şiirimden bir bölüm… Tamamını kitabım çıkınca okursunuz.” notunu ekledi.