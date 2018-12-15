Görünmez kaza;Kardeşinin Ölümüne Sebep Oldu

Ağır Yaralanan Kardeş Kurtarılamadı

Gölköy ilçesi Çatak Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, son günlerde aç kalan yaban domuzlarının yerleşim birimlerini tehdit etmesi üzerine bir grup avcı sürek avına çıktı. Av sorasında grupta bulunan A. Erduvan dengesini kaybederek yere düştü. Bu sırada A. Erduvan’ın tüfeğinden çıkan mermi kardeşi Bahtiyar Erduvan’a isabet etti.Ağır yaralanan Bahtiyar Erduvan kaldırıldığı Gölköy Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.