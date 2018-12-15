O Belediye’ye 190 Geçici İşçi İstihdam Edilecek

Son Gün 21 Aralık

Verilen bilgiye göre, Toplum Yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleşmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek iş gücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR İl Müdürlüğü ile yapılan bu protokolle Toplum Yararına Programı çerçevesinde 7 Ocak 2019 - 28 Haziran 2019 tarihleri arasında; Çevre temizliği, park düzenlemeleri kamusal altyapının yenilenmesi hizmetlerinde 190 işçi çalıştırılması sağlanacak.Müracaatlar 21 Aralık 2018 tarihi mesai bitimine kadar İŞKUR il Müdürlüğüne şahsen, Alo 170 İletişim Hattını arayarak ya da İnternet üzerinden yapılabilecek.Yapılan müracaatlar sonrasında çalıştırılacak kişiler 25 Aralık 2018 tarihinde saat 10.00'da Belediye (Eski) Kültür Sarayında Noter huzurunda çekilecek kura sonucu belirlenecek.