Emniyet Genel Müdürlüğü, O Konuda Açıklama Yaptı

Emniyet Personeli İle İlgili İdari Öönden soruşturma Başlatılmıştır.

Bazı sosyal medya platformları üzerinde; Türk Bayrağını, Türk Milletini, Devlet Büyüklerini, Emniyet Teşkilatını tahkir eden, manipülasyon yoluyla kamuoyunda olumsuz algı oluşturma gayesinde olan, Kolluk Kuvvetlerine tehdit ve hakaret eden, aşağılayan paylaşımlarda bulunan Emniyet Teşkilatı personeli de dahil olmak üzere bazı şahıslarla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde;İstanbul, Tunceli, Kahramanmaraş, İzmir, Antalya illerinde bu paylaşımları yapan şahısların kimliklerinin tespit edilmesi üzerine yapılan operasyonlar sonucunda, adli makamlara sevk edilen N.Ö. ve S.İ. isimli şahıslar ile Polis Memuru S.E. ve Polis Memuru R.O. tutuklanmış, U.A. ve İ.I. isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, Emniyet personeli ile ilgili de ayrıca idari yönden soruşturma başlatılmıştır.Türk Polis Teşkilatı olarak sosyal medya üzerinden bu ve buna benzer paylaşımlarda bulunan, Teşkilatımız ve devlet kurumları ile ilgili toplum üzerinde olumsuz algı oluşturma gayretinde olan, Teşkilatımız içerisinde uyum, birlik ve motivasyonu zedelemeye çalışan, kendi personelimiz ve diğer şahıslar ile mücadelemizi yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.