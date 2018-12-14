Sobadan Zehirlenen Kadın Hayatını Kaybetti

Kardeşi Baygın Halde Buldu

1 Kişinin Sağlık Durumu İyi

Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Senem Ayşe Mahallesi’nde Saime Adanalı (64) ve kardeşi Hacer Çömez (60), birlikte kaldıkları evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.Ziyarete gelen Ayten A, kız kardeşlerini aynı odada baygın halde bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, zehirlenen iki kişiye müdahale etti. Sobadan sızan gazdan zehirlendiği anlaşılan Saime Adanalı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.Adanalı'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılırken, Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan Hacer Çömez'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.