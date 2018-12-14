​Urfa’daki Ak Kadınlar Yerli Ve Milli Ürünlere Dikkat Çekti

Ak Parti Kadın Kolları tarafından Düzenlendi







‘’Yerli ve milli terimlerin öne çıkması gerekiyor’’



Beyazgül’e İlgi Yoğun Oldu

-Şanlıurfalı kadınlar el ürünleri pazarı açtı-Başkan Güven: Yerli ve milli terimlerin öne çıkması gerekiyorHaleplibahçe Hamarat Eller çarşısında gerçekleşen el ürünleri pazarının açılışına ilgi ve katılım yoğun oldu.Yerli ve milli ürünlere dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen el ürünleri pazarının açılışını; AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti Şanlıurfa İl Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Açar, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’ni eşi Sema Çiftçi, Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz’ın eşi Esra Yılmaz, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un eşi Adile Demirkol, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Cemil Çadak, Hasan Suyun ve kadınlar gerçekleştirdi.Açılışta Zeynel Abidin Beyazgül, Demet Saatçi Güven, Abdülkadir Açar ve Bahattin Yıldız, el ürünleri pazarının açılışına katılan kadınların el emeği göz nuru ürünlerini incelediler.Açılışta bir konuşma yapan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, Yerli ve Milli ürünlerin öne çıkması gerektiğini söyledi. Tarladan pazara, sebze ürünlerinin, irmik irmik işlenen çeyiz ürünlerinin ve kadınların ellerindeki unlarla beraber köklü mutfak kültürüne ait ürünleri burada sergilediklerini de ifade eden Başkan Güven ‘’Evlerinde hobi ya da amatörce, el emeği, göz nuru kadınlarımızın ürettikleri ürünlerin burada satış imkanlarını sağlıyoruz. Bu konuda bizlere destek veren Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Ekinci’ye ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin eşi Sema Çiftçi’ye teşekkür ediyorum’’ dedi.AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül’de burada yaptığı konuşma da yerli ve milliğinin önemine dikkat çekti. Açılışta kadınlarla sohbet eden Beyazgül’e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.