​Urfa’daki Ak Kadınlar Yerli Ve Milli Ürünlere Dikkat Çekti

-Başkan Güven: Yerli ve milli terimlerin öne çıkması gerekiyor
Haleplibahçe Hamarat Eller çarşısında gerçekleşen el ürünleri pazarının açılışına ilgi ve katılım yoğun oldu.
Ak Parti Kadın Kolları tarafından DüzenlendiYerli ve milli ürünlere dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen el ürünleri pazarının açılışını; AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti Şanlıurfa İl Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Açar, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’ni eşi Sema Çiftçi, Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz’ın eşi Esra Yılmaz, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un eşi Adile Demirkol, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Cemil Çadak, Hasan Suyun ve kadınlar gerçekleştirdi.
Açılışta Zeynel Abidin Beyazgül, Demet Saatçi Güven, Abdülkadir Açar ve Bahattin Yıldız, el ürünleri pazarının açılışına katılan kadınların el emeği göz nuru ürünlerini incelediler.
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