Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 14 Aralık 2018 21:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Urfa’daki Ak Kadınlar Yerli Ve Milli Ürünlere Dikkat Çekti

AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları Başkanlığı tarafından ‘’Yerli üretir, milli tüketir ekonomiye destek verir’’ sloganıyla el ürünleri pazarı açılışı yapıldı.

​Urfa’daki Ak Kadınlar Yerli Ve Milli Ürünlere Dikkat Çekti

-Şanlıurfalı kadınlar el ürünleri pazarı açtı
-Başkan Güven: Yerli ve milli terimlerin öne çıkması gerekiyor


Haleplibahçe Hamarat Eller çarşısında gerçekleşen el ürünleri pazarının açılışına ilgi ve katılım yoğun oldu.
 
 
 

Ak Parti Kadın Kolları tarafından Düzenlendi

Yerli ve milli ürünlere dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen el ürünleri pazarının açılışını; AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti Şanlıurfa İl Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Açar, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’ni eşi Sema Çiftçi, Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz’ın eşi Esra Yılmaz, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un eşi Adile Demirkol, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Cemil Çadak, Hasan Suyun ve kadınlar gerçekleştirdi.


Açılışta Zeynel Abidin Beyazgül, Demet Saatçi Güven, Abdülkadir Açar ve Bahattin Yıldız, el ürünleri pazarının açılışına katılan kadınların el emeği göz nuru ürünlerini incelediler.




‘’Yerli ve milli terimlerin öne çıkması gerekiyor’’

Açılışta bir konuşma yapan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, Yerli ve Milli ürünlerin öne çıkması gerektiğini söyledi. Tarladan pazara, sebze ürünlerinin, irmik irmik işlenen çeyiz ürünlerinin ve kadınların ellerindeki unlarla beraber köklü mutfak kültürüne ait ürünleri burada sergilediklerini de ifade eden Başkan Güven ‘’Evlerinde hobi ya da amatörce, el emeği, göz nuru kadınlarımızın ürettikleri ürünlerin burada satış imkanlarını sağlıyoruz. Bu konuda bizlere destek veren Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Ekinci’ye ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin eşi Sema Çiftçi’ye teşekkür ediyorum’’ dedi.


Beyazgül’e İlgi Yoğun Oldu

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül’de burada yaptığı konuşma da yerli ve milliğinin önemine dikkat çekti. Açılışta kadınlarla sohbet eden Beyazgül’e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​Restoranda Çirkin Olay! Başörtülü Kadına Böyle Saldırdılar
​Restoranda Çirkin Olay! Başörtülü Kadına Böyle Saldırdılar
Bir restoranda başörtülü bir kadın, bir başka kadın tarafından hem fiziksel hem sözlü tacize uğradı.
​CHP Parti Teşkilatı İstifa İçin Gitti, İçeri Almadılar
​CHP Parti Teşkilatı İstifa İçin Gitti, İçeri Almadılar
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe teşkilatından istifalarını açıklamaya gelen 160 parti üyesi, ilçe başkanı tarafından binaya alınmadı. İlçe Belediye Başkan adayını beğenmeyen 44 CHP üyesi kısa süre önce partisinden istifa etmişti
​Erkek Tarafı Pompalı Tüfeklerle Kız Evini Bastı, 1 Ölü 18 Yaralı
​Erkek Tarafı Pompalı Tüfeklerle Kız Evini Bastı, 1 Ölü 18 Yaralı
Aralarında boşanma nedeniyle husumet bulunan akraba aileler arasında çatışma çıktı. Erkek tarafının kız evini pompalı tüfeklerle bastığı olayda 18 kişi yaralandı. Olayda 1 kişi ölürken 3 kişinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.
​Seçim Öncesi Bu Tarihlere Dikkat
​Seçim Öncesi Bu Tarihlere Dikkat
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı ile seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarken, seçimler öncesi seçmenlerin listeleri kontrol etmesi büyük önem arz ediyor
​Urfa’da Zorla Alıkoydular, İşkence Yapıp Değerli Eşyalarını Çaldılar
​Urfa’da Zorla Alıkoydular, İşkence Yapıp Değerli Eşyalarını Çaldılar
Şanlıurfa’da aralarında bir kadının da bulunduğu 5 kişi, iddiaya göre gece saatlerinde bir vatandaşı evinden zorla alıp bir mağaraya götürerek işkence yaptı, değerli eşyalarını da çalarak kayıplara karıştı.
​İş Adamı Silahlı Saldırıya Uğradı
​İş Adamı Silahlı Saldırıya Uğradı
İş adamı bıçaklıya uğradı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri iş adamına saldırıyı gerçekleştiren 4 kişiyi kısa sürede gözaltına aldı.
​Site Yöneticisinden 41 bin TL'lik Fatura Vurgunu
​Site Yöneticisinden 41 bin TL'lik Fatura Vurgunu
4 bloktan oluşan ve yaklaşık 180 kişinin yaşadığı 40 dairenin olduğu sitenin yöneticisi, merkezi ısıtmalı binaların doğalgaz faturasını aylarca ödemeyip 41 bin TL’lik vurgun yaptı. Siteye musluk hortumu ile kaçak hat da döşediği ortaya çıkan yönetici, doğalgazı aylarca bu şekilde kullandırıp başka binaya taşındı. Doğalgazın kesilmesi sonucu 15 gün soğukta kalan site sakinleri ise konuyu yargıya taşıdı.
​Bakan Kurum'dan Eczanelerde Poşet Kullanımına İlişkin Açıklama
​Bakan Kurum'dan Eczanelerde Poşet Kullanımına İlişkin Açıklama
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, eczanelerde poşet kullanımına ilişkin açıklamalarda bulundu.
​Yanlış Adres Komşuyu Katil Yaptı
​Yanlış Adres Komşuyu Katil Yaptı
Adana'da 1 kişiyi öldürdüğü 2 kişiyi de yaraladığı ileri sürülerek tutuklanan zanlının cinayeti, bir başkasıyla alacak verecek meselesi olan şahısların yanlışlıkla evine gelmesi sonucu işlediği öne sürüldü.
​Belediye Başkanı Şehre Yunan Afişi Astı
​Belediye Başkanı Şehre Yunan Afişi Astı
Komşu ülke Yunanistan ve Bulgaristan’dan kente gelen turistlerin yeni yıllarını kutlamak için şehrin birçok noktasına kendi dillerinde kutlama afişleri astı.
​Girasun’dan Şanlıurfaya tam 3 Bin Adet Geldi
​Girasun’dan Şanlıurfaya tam 3 Bin Adet Geldi
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde edebiyat öğretmeninin öğrencileri için oluşturduğu okul kütüphanesine kitap bulmak için başlattığı kampanyaya, Tirebolu Belediye Başkanı Abdullah Karabıçak 3 bin kitap desteğinde bulundu.
​CHP'nin 102 Belediye Başkan Adayı Açıklandı
​CHP'nin 102 Belediye Başkan Adayı Açıklandı
CHP’nin 31 Mart yerel seçimlerinde aday göstereceği 102 isim açıklandı
​Restoranda Çirkin Olay! Başörtülü Kadına Böyle Saldırdılar
​Restoranda Çirkin Olay! Başörtülü Kadına Böyle Saldırdılar
​Seçim Öncesi Bu Tarihlere Dikkat
​Seçim Öncesi Bu Tarihlere Dikkat
​Site Yöneticisinden 41 bin TL'lik Fatura Vurgunu
​Site Yöneticisinden 41 bin TL'lik Fatura Vurgunu
​Bakan Kurum'dan Eczanelerde Poşet Kullanımına İlişkin Açıklama
​Bakan Kurum'dan Eczanelerde Poşet Kullanımına İlişkin Açıklama
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
8°C / 6°C
Durum
Yağmurlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:04
Güneş
07:32
Öğle
12:37
İkindi
15:07
Akşam
17:30
Yatsı
18:51
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koltuğunda Kimi Görmek İstersiniz?

﻿