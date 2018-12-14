​Urfa’da Onlarca Araç Trafikten Men Edildi

Urfa’da 37 Araç Trafikten Men Edildi

Maksat Trafiğin Güvenliğinin Arttırılması

“Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca, Şanlıurfa iline bağlı (13) ilçede eş zamanlı olarak Asayiş unsurlarının desteği ile Jandarma Trafik timlerinin sorumlu olduğu yollarda trafik güvenliğinin arttırılması maksadıyla ‘’yük taşımacılığı yapan araçları / römorkların altına girmesini önleyecek ‘’arka ve yan koruma çerçevesi’’ ile özellikle geceleyin görünürlüğü ve fark edilmeyi arttırıcı “arka işaret levhası ve reflektör”, ‘’ağır yük taşıyan araçların’’ denetimi icra edilmiştir.



Denetimler sonucunda;(805) adet Tır, Kamyon, Kamyonet, Traktör ve römorkları denetime tabi tutulmuş, denetim esnasında 2918 sayılı karayolları trafik kanunun 31/1-a ile 32’inci maddelerine aykırı duruda olan diğer kusurları bulunan araç ve sürücülerine (34.156 TL) trafik cezası kesilmiş ve şartları uymayan ve tehlikeli durumda bulunan (37) araç trafikten men edilmiştir.



Aynı gün Karaköprü İlçe Jandarma komutanlığına bağlı Asayiş unsurları ile Jandarma trafik timlerinin katıldığı eş zamanlı uygulamada DRONE destekli araç kontrolü yapılmış ve kontrol noktasında uygulamayı gören ve trafik yönünden eksikliği bulunan sürücülerin trafik cezası almamak için sürücü değişimi yapmış oldukları Drone sayesinde tespit edilerek, sürücüler hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”





-Şanlıurfa’da trafik denetimi-il ve ilçede araçlar trafikten men edildiŞanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı trafik güvenliğinin arttırılması maksadıyla Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde yürüttükleri eş zamanlı denetimlerle trafik kontrolünü sağladı. Yapılan incelemeler sonucunda 37 araç trafikten men edildi.Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti;