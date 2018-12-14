​Eyyübiye’de Çat Kapı Ev Ziyaretleri Sürüyor

Durumu İyi Olmayan Aileleri Ziyaret Etti

Sorunlarla Birebir İlgilendi

Çat Kapı Ev Ziyaretlerine Eşlik Ettiler

Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün rutin hale getirdiği çat kapı ev ziyaretleri sürdürülüyor. Çat kapı ev ziyaretlerine katılan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin eşi Ayşe Ekinci de merkez, kırsal ayrımı yapmadan kapı kapı dolaşarak vatandaşların sorunlarına ortak oluyor. Özellikle durumu iyi olmayan ailelere pozitif ayrımcılık gösteren Ayşe Ekinci, vatandaşların takdirini topluyor.Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin eşi Ayşe Ekinci son olarak beraberindekilerle birlikte Direkli, Topdağı, Şıhmaksut, Dedeosman, Selçuklu, Hayati Harrani ve Yenice Mahallelerinde yaşayan durumu iyi olmayan ailelere ziyarette bulunarak taleplerini yerinde dinledi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün belirlemiş olduğu evlere ziyaret gerçekleştiren Ayşe Ekinci ailelere gıda ve temizlik ürünleri yardımında bulundu. Ailelerle sohbet edip taleplerini dinleyen Ayşe Ekinci ve beraberindekiler sorunları yerinde çözüme kavuşturdu. Engelli vatandaşların kendi temizlik ihtiyaçlarını giderememesinden dolayı, Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri rutin olarak ailelerin evlerine giderek ihtiyaçlarını gideriyorlar.Ayşe Ekinci, Direkli Mahallesi’nde yaşayan engelli bir çifti de ziyaret ederek sorunlarıyla birebir ilgilendi. Çiftin hayat şartlarını daha da kolaylaştırmak için yardımda bulunan Ayşe Ekinci ve beraberindekiler, aileye gıda ve temizlik ürünleri dışında halı ve birkaç eşya yardımında bulundular.Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin eşi Ayşe Ekinci’ye çat kapı ev ziyaretlerinde, Ak Parti Eyyübiye Kadın Kolları Başkanı Gülten Balcı, Eyyübiye Gençlik Kolları Başkanı Halil Müjde ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri eşlik etti.