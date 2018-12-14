​Şanlıurfa Sınırında Dikkat Çeken Detay, PKK Mevzileri Gözlendi

Terör Örgütü Mevzilerini Hazırladı

Erdoğan’ın Açıklamasından Sonra

Yerel Kaynaklar Tünelleri Kullanıyorlar Dedi

-Terör örgütü sınıra yakın evleri mevziye çevirdi-Evlerin üstü toprakla örtülüyor-Kazılan tüneller evlere geçiş için kullanılıyorŞanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin hemen karşısında bulunan terör örgütü PYD/YPG'nin kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kentinde sınıra yakın bazı evlerin etrafı toprakla kapatılarak mevzi yapıldı. Terör örgütünün toprakla kapattığı evlerin Türkiye tarafından sınıra örülen güvenlik duvarındaki kapıların karşısında olması ise dikkat çekti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna düzenlenecek olan terör operasyonunun birkaç gün içinde başlayacağı yönündeki açıklamasının ardından sınırda dikkat çeken detaylar gözlendi.Terör örgütü PYD/YPG'nin sınıra örülen güvenlik duvarında Türkiye tarafından yapılan acil giriş ve çıkış kapılarının karşısındaki evlerin etrafını toprakla kapatarak mevziye dönüştürdüğü görüldü. Yerel kaynaklar, terör örgütü üyelerinin mevziye çevrilen evlere tünellerle gidip geldiklerini belirtti.